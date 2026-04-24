Google ha annunciato un investimento significativo, fino a 40 miliardi di dollari, in Anthropic, una delle aziende leader nel settore dell'intelligenza artificiale. Questa mossa strategica è finalizzata a sostenere le crescenti e cruciali esigenze computazionali di Anthropic, fondamentali nell'attuale e rapida evoluzione del panorama dell'AI. L'impegno iniziale di Alphabet, la capogruppo di Google, ammonta a 10 miliardi di dollari, con una valutazione di Anthropic fissata a 350 miliardi. Ulteriori 30 miliardi saranno erogati al raggiungimento di specifici obiettivi di performance.

La corsa all'AI e le capacità computazionali

Nel contesto di una feroce competizione nel campo dell'AI, la capacità di calcolo è diventata un fattore determinante. Mentre altri attori come OpenAI hanno consolidato la propria posizione attraverso accordi estesi con fornitori cloud e produttori di chip, Anthropic ha risposto siglando diverse partnership strategiche per potenziare le proprie infrastrutture. Tra queste, spiccano un accordo con CoreWeave per la capacità dei data center e un investimento di 5 miliardi di dollari da parte di Amazon.

Google, pur essendo un diretto concorrente nello sviluppo di modelli AI, riveste anche il ruolo di fornitore essenziale di infrastruttura per Anthropic. Questa collaborazione include l'accesso alle unità di elaborazione tensoriale (TPU) di Google, ampiamente riconosciute per la loro efficacia nei carichi di lavoro specifici dell'AI.

Mythos: innovazione e sfide di sicurezza

L'annuncio di questi investimenti coincide con il rilascio da parte di Anthropic del suo più recente modello, Mythos, che si distingue per le sue potenti applicazioni nel settore della cybersecurity. Tuttavia, l'accesso a Mythos è stato limitato a un gruppo ristretto di partner a causa di preoccupazioni legate a un potenziale uso improprio. Nonostante le restrizioni imposte, sono emerse segnalazioni di accessi non autorizzati, evidenziando i rischi intrinseci alla sua distribuzione.

Mythos rappresenta un significativo passo avanti nelle capacità di Anthropic, ma comporta anche notevoli sfide in termini di costi operativi su larga scala. Questo aspetto richiede ad Anthropic una pianificazione meticolosa per l'espansione delle sue infrastrutture computazionali.

Espansione e prospettive future

I nuovi investimenti di Google ampliano ulteriormente le capacità di Anthropic, con Google Cloud che fornirà 5 gigawatt di capacità aggiuntiva nei prossimi cinque anni, con la possibilità di ulteriori incrementi. Questo supporto infrastrutturale è di cruciale importanza per Anthropic, che sta già sviluppando una partnership a tre vie con Google e Broadcom per garantire l'accesso a nuove capacità basate su TPU a partire dal 2027.

La valutazione di Anthropic ha raggiunto i 350 miliardi di dollari a febbraio, e gli investitori si mostrano ora propensi a sostenere l'azienda con valutazioni che superano gli 800 miliardi di dollari. Circolano inoltre voci secondo cui Anthropic starebbe considerando un'offerta pubblica iniziale (IPO) già a partire da ottobre, un passo che segnerebbe un'ulteriore tappa fondamentale nel suo percorso di sviluppo strategico.

In un settore altamente competitivo come quello dell'intelligenza artificiale, questo investimento sottolinea l'importanza critica della disponibilità di risorse computazionali avanzate per soddisfare le crescenti esigenze dei modelli di AI. L'approccio evolutivo di Anthropic, sostenuto da giganti tecnologici come Google, evidenzia come la sinergia tra sviluppo tecnologico e robustezza infrastrutturale sia indispensabile per il progresso continuo dell'intelligenza artificiale.