Un recente episodio ha riacceso le tensioni internazionali nel campo della sicurezza informatica: l'estradizione di Xu Zewei, un hacker cinese accusato di aver condotto cyberattacchi su commissione del governo di Pechino. L'uomo è stato trasferito dall'Italia agli Stati Uniti, dove dovrà rispondere delle gravi accuse di spionaggio informatico legate in particolare alla pandemia di COVID-19.

Le accuse di cyberattacchi mirati

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha formalizzato le accuse contro Xu Zewei, indicandolo come contractor del Ministero della Sicurezza dello Stato cinese.

Secondo le indagini, Xu avrebbe orchestrato una serie di attacchi informatici mirati a sottrarre ricerche sensibili sul coronavirus da numerose università americane. Insieme al co-cospiratore Zhang Yu, Xu è stato identificato come membro del gruppo di hacker Hafnium, noto per aver compromesso migliaia di server Microsoft Exchange a partire dal marzo 2021. Queste violazioni avrebbero sfruttato vulnerabilità nel software per colpire diverse organizzazioni, inclusi appaltatori della difesa, studi legali e istituti di ricerca sulle malattie infettive.

L'estradizione dall'Italia e la detenzione negli USA

L'arresto di Xu Zewei è avvenuto in Italia lo scorso anno, su richiesta delle autorità statunitensi.

Dopo un periodo di detenzione, l'hacker è stato estradato negli Stati Uniti e si trova ora presso il Federal Detention Center di Houston, Texas. La collaborazione tra le autorità italiane e l'FBI è stata cruciale per il buon esito dell'estradizione, evidenziando l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine informatico transnazionale.

La ferma opposizione di Pechino

La notizia dell'estradizione ha provocato una reazione decisa da parte del Ministero degli Esteri cinese, che ha espresso la sua ferma opposizione. Pechino ha accusato gli Stati Uniti di "fabbricare casi" con motivazioni politiche, alimentando ulteriormente le già complesse relazioni tra Washington e la Cina in materia di sicurezza cibernetica.

Implicazioni e vulnerabilità globali

I cyberattacchi attribuiti a Xu Zewei e al gruppo Hafnium hanno avuto un impatto significativo, colpendo non solo enti governativi e istituti di ricerca, ma anche numerose società private americane. Questi episodi hanno sollevato serie preoccupazioni riguardo la vulnerabilità delle infrastrutture digitali a livello globale e la necessità di rafforzare le difese contro minacce informatiche sempre più sofisticate.

La difesa di Xu Zewei e le sfide legali

Xu Zewei ha categoricamente negato le accuse a suo carico, sostenendo di essere vittima di un errore di identità. Ha inoltre dichiarato che i suoi dati personali sono ancora in possesso della sua ex azienda. Durante un'udienza tenutasi in Italia, Xu ha manifestato timore per un possibile processo ingiusto e per il rischio di subire maltrattamenti fisici e psicologici una volta negli Stati Uniti.

Questo caso evidenzia le notevoli difficoltà legali e diplomatiche che spesso accompagnano i procedimenti giudiziari legati all'hacking internazionale, contribuendo a inasprire le tensioni geopolitiche tra le maggiori potenze mondiali.