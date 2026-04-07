La startup di difesa Hermeus, con sede a Los Angeles, ha recentemente annunciato di aver raccolto 350 milioni di dollari per accelerare lo sviluppo del suo "velivolo senza pilota più veloce". Questo significativo finanziamento ha spinto la valutazione dell'azienda a 1 miliardo di dollari, segnando un traguardo importante nel settore aerospaziale.

L'operazione finanziaria si è articolata in due fasi distinte: 200 milioni di dollari sono stati ottenuti tramite finanziamenti equity, guidati da Khosla Ventures, con la partecipazione di investitori consolidati come Canaan Partners, Founders Fund, In‑Q‑Tel e RTX Ventures.

I restanti 150 milioni di dollari provengono da finanziamenti tramite debito. Questa scelta strategica, come spiegato dal co-fondatore e CEO di Hermeus, AJ Piplica, mira a mantenere un controllo significativo sull'azienda, un aspetto cruciale data l'espansione delle capacità produttive e la necessità di finanziare gran parte delle spese in modo non diluitivo.

Investimenti Strategici e Innovazione Tecnica

L'iniezione di nuovi capitali per Hermeus giunge in un periodo di forte crescita degli investimenti nel settore della difesa, che ha visto gli investimenti di capitale di rischio in tecnologie difensive superare i 9 miliardi di dollari a livello globale lo scorso anno. Tuttavia, il successo di Hermeus non è attribuibile solo alla favorevole congiuntura economica.

La startup ha intrapreso un'importante innovazione tecnica alcuni anni fa, abbandonando lo sviluppo interno del proprio motore. Questa decisione ha aperto la strada a una proficua collaborazione con RTX Ventures e, in particolare, con la sussidiaria di RTX, Pratt & Whitney, per modificare il motore F100. Tale partnership ha permesso a Hermeus di accelerare notevolmente il percorso verso la realizzazione di velivoli ipersonici, sfruttando un motore già collaudato e funzionale.

Prototipazione Rapida e Test di Volo

Hermeus ha dimostrato la sua capacità di innovazione con il recente volo di un prototipo dimostrativo delle dimensioni di un caccia F-16. L'obiettivo primario è spingere la prossima iterazione di questo velivolo a raggiungere velocità supersoniche.

Questo approccio di prototipazione rapida è un elemento distintivo dell'azienda, richiamando il modello di sviluppo di SpaceX, basato su costruzione, test, apprendimento dagli errori e ripetizione continua fino al raggiungimento del risultato desiderato. AJ Piplica evidenzia come la sfida più grande sia la coltivazione di talenti specializzati, data la rarità di aziende che costruiscono nuovi velivoli su larga scala annualmente. Il nuovo round di finanziamento contribuirà anche all'espansione del personale, che conta già quasi 300 dipendenti.

Verso il Mach 5: Obiettivi e Impatto sulla Difesa

Secondo il presidente di Hermeus, Zach Shore, questa strategia non solo accelera il raggiungimento del Mach 5, ma rafforza anche l'economia aziendale, rispondendo efficacemente alle esigenze del Dipartimento della Difesa.

La roadmap di sviluppo prevede una serie di velivoli, tra cui il "Quarterhorse Mk 2.1", un modello senza pilota che ha già completato un volo subsonico presso Spaceport America, con l'intenzione di superare la velocità del suono nelle prossime settimane. Hermeus mira a comprimere decenni di sviluppo aerospaziale in pochi mesi, fornendo agli Stati Uniti capacità operative ipersoniche entro questo decennio. Il "Quarterhorse Mk 2.1", equipaggiato con un motore Pratt & Whitney F100 e caratterizzato da un'ala a delta a geometria variabile per prestazioni ad alte velocità Mach, è destinato a guidare la campagna di test per raggiungere tali velocità.

L'ambizioso progetto di Hermeus non si limita ad accelerare lo sviluppo tecnologico dei velivoli autonomi ipersonici, ma si configura come una pietra miliare per l'intera industria aerospaziale e della difesa, promuovendo un modello di iterazione e innovazione continua essenziale per il futuro della tecnologia aeronautica.