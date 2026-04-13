Il 10 aprile 2026, il Department of Justice (DOJ) ha annunciato un accordo da 17.077.043 dollari con IBM. L'intesa risolve le accuse di pratiche DEI (diversity, equity, inclusion) considerate illegali nell’ambito dei contratti federali statunitensi. Questa è la prima risoluzione ottenuta grazie alla Civil Rights Fraud Initiative, lanciata nel maggio 2025 per monitorare comportamenti che violano i diritti civili pur certificando la loro conformità.

Le accuse del DOJ e l'accordo con IBM

Secondo il comunicato ufficiale, IBM avrebbe violato il False Claims Act, non rispettando i requisiti antidiscriminatori previsti nei contratti federali.

Le accuse riguardano in particolare l'assegnazione di bonus legati a obiettivi demografici (i cosiddetti “diversity modifier”), modifiche nei criteri di colloquio basate su razza o sesso, l'utilizzo di “slates diversificati” per selezionare candidati per assunzioni, promozioni o trasferimenti, e programmi riservati a specifici gruppi demografici.

La posizione di IBM sull'accordo

IBM ha negato qualsiasi illecito, precisando che l’accordo non rappresenta un’ammissione di responsabilità né una conferma della fondatezza delle accuse. L’azienda ha evidenziato la propria collaborazione attiva con il DOJ, fornendo informazioni rilevanti, contribuendo alla stima dei danni e implementando misure correttive volontarie, come la modifica o l’eliminazione delle pratiche contestate.

La Civil Rights Fraud Initiative: obiettivi e impatto

La Civil Rights Fraud Initiative, annunciata nel maggio 2025, mira a utilizzare il False Claims Act per perseguire casi in cui i contraenti federali certificano il rispetto delle leggi antidiscriminatorie, ma operano con pratiche contrarie. Il caso IBM segna il primo risultato concreto di questa iniziativa, aprendo la strada a un controllo più rigoroso delle pratiche DEI tra i beneficiari di fondi pubblici.

Le implicazioni per le aziende e il quadro normativo

Questo caso evidenzia un cambiamento nella regolamentazione delle politiche DEI per i contraenti federali: il rispetto dei valori di inclusione deve avvenire nel pieno rispetto della legge, senza compromettere i principi di non discriminazione basati su caratteristiche personali.

L’accordo rafforza la responsabilità contrattuale: le aziende devono garantire che i propri programmi siano conformi e trasparenti, specialmente quando richiedono rimborsi per iniziative legate ai DEI.

Contesto politico e culturale

L’accordo si inserisce in un contesto di crescente opposizione ai programmi DEI, in particolare da parte dell’amministrazione Trump, che ha promosso ordini esecutivi per la loro eliminazione sia nel settore pubblico che privato. Il DOJ ha accentuato l’attenzione su questi temi, equiparando pratiche basate su razza o sesso a forme di discriminazione vietate dalla legge.

In definitiva, l’intesa tra IBM e il DOJ chiarisce la linea dura del governo americano: le politiche aziendali non possono aggirare le normative antidiscriminatorie, neppure se presentate come iniziative DEI. Le imprese che operano con fondi pubblici dovranno garantire che le loro politiche di inclusione siano legittime, documentabili e allineate alle certificazioni contrattuali.