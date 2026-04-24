L’onda delle restrizioni sull’uso dei social media da parte dei minori si sta diffondendo a livello globale. Con l'Australia capofila da dicembre 2025, un numero crescente di nazioni sta valutando o approvando misure simili, affermando questo fenomeno come uno dei trend più rilevanti di politica digitale nel 2026.

Australia: il primo divieto operativo

Nel dicembre 2025, l'Australia è diventata il primo Paese a vietare l'accesso ai principali social media agli utenti sotto i 16 anni. Il divieto include Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch, Kick, escludendo WhatsApp e YouTube Kids.

Le piattaforme sono obbligate a implementare sistemi di verifica multipli e affidabili, pena sanzioni fino a 49,5 milioni di dollari australiani (circa 34,4 milioni USD).

Europa: diverse strategie di tutela

In Europa, la risposta è variegata. La Francia, a fine gennaio 2026, ha approvato un disegno di legge per vietare i social media ai minori di 15 anni (in attesa del Senato), per proteggere i bambini dall'uso smodato e dai rischi psicologici.

L'Austria, a fine marzo, ha annunciato un piano per un limite d'età di 14 anni, con piattaforme selezionate in base alla loro pericolosità. La Danimarca ha ottenuto ampio consenso per un divieto ai minori di 15 anni, con possibili misure operative entro metà 2026 e un'app per la verifica digitale dell'età.

In Grecia, il primo ministro ha annunciato un divieto per i minori di 15 anni da gennaio 2027, motivato da ansia, disturbi del sonno e dal design "ad alto potenziale compulsivo" delle piattaforme.

La Spagna mira a vietare i social media ai minori di 16 anni e propone una norma che renda i manager responsabili per i contenuti d'odio. Il Regno Unito valuta un approccio graduale, tramite consultazioni e considerando limitazioni alle funzionalità che favoriscono l'uso compulsivo.

In Germania, un divieto per i minori di 16 anni è stato discusso, ma l'orientamento della coalizione rimane incerto.

Asia: divieti e impegni

L'Indonesia, il 28 marzo 2026, ha reso operativo il divieto per i minori di 16 anni, bloccando l'accesso a piattaforme quali YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live e Roblox.

La Malesia ha annunciato a novembre 2025 un piano simile, con l'obiettivo di vietare i social media ai minori di 16 anni entro il 2026.

Bilancio globale e prospettive future

Il movimento verso il divieto dei social media per i minori emerge come risposta condivisa a conseguenze psicologiche, dipendenza e rischi dell'esposizione online precoce. Le modalità variano: da norme operative stringenti a sistemi tecnici di verifica, fino alla responsabilizzazione legale dei dirigenti.

Attualmente, Italia ed Estonia non aderiscono a questa tendenza. L'Estonia si oppone a misure rigide, mentre in Italia si osserva un clima di maggiore cautela.

A poche settimane dall'aprile 2026, quasi un terzo dei Paesi citati ha già varato o programmato interventi normativi, riflettendo l'urgenza percepita della tutela digitale infantile.

Permangono dubbi sull'efficacia di barriere formali di fronte a soluzioni tecnologiche elusorie. Lo scenario indica un approccio globale alla protezione dei minori online, con possibili modelli futuri come le misure europee armonizzate, inclusa l'app di verifica basata su "proof zero-knowledge".