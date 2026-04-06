Un recente episodio virale, diffusosi ampiamente su piattaforme social, ha messo in luce una strategia insolita impiegata durante un colloquio di lavoro remoto. L'obiettivo era smascherare l'identità reale di un candidato sospettato di essere un lavoratore IT nordcoreano che si fingeva di altra nazionalità. Durante l'intervista, il selezionatore ha chiesto all'aspirante sviluppatore di proferire un insulto diretto a Kim Jong Un, il leader della Corea del Nord, con la frase specifica: “Kim Jong Un is a fat ugly pig”.

La reazione del candidato è stata immediata e significativa: è apparso visibilmente a disagio, ha simulato di non aver compreso la richiesta e ha prontamente abbandonato il colloquio.

Questo gesto, ovvero l'insulto al dittatore nordcoreano, è considerato un atto illegale nel Paese e può comportare gravi e severe punizioni per chi vi risiede. Di conseguenza, la reazione del candidato è stata interpretata come un forte indicatore informale della sua effettiva provenienza.

La strategia per smascherare identità sospette

Per diversi anni, numerosi cittadini nordcoreani hanno ottenuto impieghi in remoto presso centinaia di aziende occidentali, celando la loro vera origine. Hanno utilizzato curriculum falsi e, in alcuni casi, si sono avvalsi di "laptop farm" e collaboratori situati in altri Paesi. Questa pratica è alimentata dalle severe sanzioni internazionali imposte al regime nordcoreano, che proibiscono alle imprese estere di assumere direttamente i suoi cittadini, rendendo l'impiego indiretto una via per aggirare tali restrizioni.

La tecnica di richiedere di insultare Kim Jong Un si configura come una risposta empirica che sfrutta il profondo condizionamento ideologico a cui sono sottoposti i cittadini nordcoreani. Per un individuo proveniente dalla Corea del Nord, criticare o offendere il proprio leader è un tabù assoluto e può mettere a repentaglio la propria vita e quella dei propri familiari. Al contrario, per un impostore che non è soggetto a tale controllo diretto, la domanda risulterebbe semplicemente imbarazzante, ma non minacciosa. Nel caso del video virale, questa strategia si è dimostrata efficace nel rivelare l'identità nascosta del candidato.

Limiti e contesti di applicazione

È fondamentale sottolineare che questa tattica, sebbene in alcuni casi si sia rivelata utile, non è infallibile.

Alcuni falsi lavoratori IT nordcoreani, in particolare quelli che risiedono in Paesi come la Cina o la Russia, potrebbero essere meno esposti al rigido controllo diretto del regime. Di conseguenza, potrebbero non mostrare una reazione così evidente o compromettente. L'efficacia della domanda dipende quindi in larga misura dal livello di coercizione ideologica e dal contesto di vita a cui il candidato è effettivamente sottoposto.

Affiancare i controlli tecnici avanzati

Questa tecnica, per quanto singolare, deve essere considerata un complemento, e non un sostituto, di sistemi di verifica più robusti e tecnologicamente avanzati. Misure essenziali per mitigare il rischio di infiltrazioni informatiche sponsorizzate da Stati esteri includono l'analisi approfondita del comportamento online, il monitoraggio degli indirizzi IP, l'implementazione di software di sicurezza endpoint e l'esecuzione di verifiche multi-dato.

Questi strumenti sono cruciali per garantire un ambiente di reclutamento sicuro e per proteggere le infrastrutture aziendali.

Il modello Zero Trust nel reclutamento

Il principio di sicurezza Zero Trust, che si basa sul presupposto che nessuna richiesta o utente sia intrinsecamente affidabile, sta trovando sempre più applicazione anche nel settore del reclutamento remoto. In questa prospettiva, un colloquio di assunzione dovrebbe evolversi in un'opportunità per effettuare verifiche approfondite. Queste includono l'identificazione di potenziali deepfake, l'autenticazione rigorosa dell'identità del candidato e la garanzia di una piena coerenza tra i dati dichiarati e le prove oggettive raccolte.

Questo approccio consente di circoscrivere il potenziale danno e di prevenire infiltrazioni estese all'interno delle organizzazioni.

Controversie etiche e normative

L'impiego di domande provocatorie durante i colloqui di lavoro solleva significativi interrogativi di natura etica e legale. Porre una richiesta offensiva nei confronti di un personaggio pubblico, anche in un contesto selettivo, può facilmente sconfinare nella provocazione gratuita o ledere il diritto alla dignità del candidato. Inoltre, l'introduzione di controlli ideologici solleva seri dubbi sulle pratiche di screening che inducono l'individuo a compiere atti psicologicamente o emotivamente scomodi, anche se tali azioni fossero giustificate da presunte motivazioni di sicurezza nazionale.

In una prospettiva futura, episodi come quello descritto evidenziano l'urgenza di sviluppare processi selettivi più sofisticati e rispettosi. Questi dovrebbero integrare sistemi di smart detection automatica, verifiche biometriche sicure e policy aziendali trasparenti, evitando di ricorrere a test morali o a tattiche provocatorie. Il reclutamento remoto si sta trasformando in un ambito dove i concetti di identità e sicurezza sono sempre più soggetti a forme di sorveglianza e controllo.

In sintesi, il colloquio divenuto virale illustra l'utilizzo pragmatico – e indubbiamente controverso – di una domanda a sfondo ideologico per proteggere le aziende da potenziali infiltrazioni nordcoreane. Tuttavia, questo caso evidenzia anche i limiti intrinseci di soluzioni improvvisate. È imperativo adottare un'architettura di verifica strutturata, multilivello e pienamente conforme ai principi dell'etica professionale per affrontare queste complesse sfide.