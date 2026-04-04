Lucid Group ha registrato un significativo calo delle vendite nel primo trimestre del 2026, una battuta d'arresto attribuita a problemi con un fornitore di sedili. L'azienda, che aveva concluso il 2025 con risultati positivi, si trova ora a gestire le complessità della sua catena di fornitura.

L'impatto del fornitore sui risultati di vendita

Nel primo trimestre del 2026, Lucid ha venduto solamente 3.093 veicoli, segnando un calo del 42% rispetto al trimestre precedente. Questa flessione non è stata causata da una diminuzione della domanda, bensì da una problematica legata ai sedili della seconda fila forniti da un partner esterno.

Tale inconveniente ha comportato l'interruzione delle consegne del modello Gravity per un periodo di 29 giorni, influenzando negativamente i volumi di vendita.

La questione ha reso necessario il richiamo di oltre 4.000 SUV Gravity. L'azienda ha informato la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) di aver riscontrato un difetto negli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei sedili posteriori, che non erano stati saldati correttamente.

La risposta di Lucid e le prospettive future

L'interruzione delle vendite è stata una misura precauzionale adottata da Lucid per garantire la qualità del prodotto, a seguito di modifiche non autorizzate apportate dal fornitore. Nonostante queste difficoltà, i dati di vendita di gennaio e marzo hanno mostrato una buona tenuta, quasi in linea con il trend di crescita annuale dell'azienda.

Lucid ha confermato, tramite documenti finanziari recenti, che il problema con il fornitore è stato risolto. L'azienda mantiene la previsione di produzione per il 2026, stimando tra 25.000 e 27.000 veicoli, un aumento potenziale fino al 47% rispetto ai 18.378 prodotti nel 2025.

Il futuro strategico nel mercato dei veicoli elettrici

Mentre risolve le sfide attuali, Lucid si prepara al lancio di un nuovo veicolo basato su una piattaforma a basso costo, pensato per il mercato di massa. Questo modello, con un prezzo stimato di circa 50.000 dollari, è destinato a competere con veicoli di spicco come il Rivian R2, la Tesla Model Y, la Model 3 e la Chevrolet Equinox EV. Questa espansione è considerata cruciale per rafforzare la quota di mercato di Lucid nel settore dei veicoli elettrici.

L'azienda sta implementando una metodologia di risoluzione rapida per assicurare la continuità operativa e ribadire il suo impegno verso l'eccellenza. Nonostante gli ostacoli recenti, Lucid esprime fiducia nelle sue capacità di ripresa nel lungo termine, mirando a capitalizzare le opportunità di un mercato dei veicoli elettrici in continua evoluzione.

La vicenda del fornitore, pur evidenziando le vulnerabilità intrinseche nella catena di approvvigionamento, sottolinea anche la determinazione di Lucid ad affrontare e superare tali sfide per mantenere la propria posizione competitiva nel panorama automobilistico.