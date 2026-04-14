Lucid Motors ha annunciato la nomina di Silvio Napoli come nuovo CEO, ponendo fine a una lunga ricerca seguita alla repentina uscita dell'ex leader, Peter Rawlinson. Napoli, con una consolidata esperienza in posizioni dirigenziali presso la Schindler Group, assumerà anche un ruolo nel consiglio di amministrazione di Lucid, segnando un passo strategico per l'azienda.

Contestualmente a questa importante nomina, Lucid Motors ha comunicato un significativo rafforzamento dei suoi investimenti e delle sue partnership. Uber ha incrementato il proprio impegno con ulteriori 200 milioni di dollari, portando il totale dei suoi investimenti in Lucid a 500 milioni di dollari.

Questo si traduce anche nell'acquisto di 25.000 nuovi veicoli robotaxi, elevando l'ordine minimo complessivo a 35.000 unità.

Fondi strategici dal Fondo Saudita

Il Fondo d'Investimento Pubblico saudita (PIF), già azionista di maggioranza di Lucid, ha confermato un ulteriore contributo finanziario di 550 milioni di dollari. Questo investimento mira a consolidare ulteriormente la posizione di capitale di Lucid, supportando lo sviluppo della sua gamma di veicoli elettrici definiti dal software e la sua strategia di piattaforma aziendale diversificata.

Queste mosse strategiche si inseriscono in un momento cruciale per Lucid, che si appresta a lanciare sul mercato il suo SUV Gravity e una nuova piattaforma di veicoli midsize, con un prezzo di partenza previsto intorno ai 50.000 dollari.

Questa espansione della gamma permetterà a Lucid di penetrare il segmento dei veicoli elettrici con un'offerta versatile, adatta sia agli acquirenti privati che alle flotte aziendali.

Espansione della partnership robotaxi con Uber

La collaborazione con Uber si estende ulteriormente per il lancio di un servizio robotaxi globale, che includerà sia i veicoli Lucid Gravity che i futuri modelli midsize. Questa iniziativa rientra in un piano più ampio volto a fornire veicoli innovativi dotati di tecnologie avanzate per la guida autonoma.

Le due aziende, in sinergia con il partner tecnologico Nuro, hanno già avviato test nella Bay Area di San Francisco, in vista di una commercializzazione attesa per la fine dell'anno.

Questa partnership rappresenta un passo fondamentale nella realizzazione della visione di Lucid per un trasporto elettrico sostenibile e tecnologicamente avanzato a livello globale.

Silvio Napoli: una guida per il futuro

Nonostante Silvio Napoli non assumerà immediatamente il ruolo di CEO a causa di procedure burocratiche legate al permesso di lavoro negli Stati Uniti, la sua nomina è una scelta strategica per rafforzare la leadership di Lucid. Napoli beneficerà di un pacchetto retributivo sostanzioso, che comprende uno stipendio base di 1,5 milioni di dollari, un bonus di trasferimento di 1 milione di dollari e un pacchetto azionario che potrebbe valere decine di milioni di dollari.

In sintesi, la nomina del nuovo CEO e i cospicui investimenti posizionano Lucid Motors in una solida condizione per affrontare le sfide e le opportunità di un mercato automobilistico in rapida evoluzione, continuando a puntare sullo sviluppo di veicoli innovativi e sostenibili.