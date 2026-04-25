La governatrice del Maine, Janet Mills, ha posto il veto su un disegno di legge che proponeva una moratoria statale sulla costruzione di nuovi data center di grandi dimensioni. Questa decisione, presa il 24 aprile 2026, rende il Maine il primo stato negli Stati Uniti a respingere una misura legislativa di tale portata, evidenziando il delicato equilibrio tra tutela ambientale, stabilità della rete elettrica e la necessità di promuovere il rilancio economico in aree svantaggiate.

La proposta di moratoria e le sue ragioni

Il disegno di legge L.D. 307, approvato dal parlamento del Maine, mirava a sospendere fino al 1° novembre 2027 le autorizzazioni per data center con un carico energetico superiore ai 20 megawatt.

La misura prevedeva anche la creazione del Maine Data Center Coordination Council, un organo di 13 membri incaricato di valutare gli impatti di queste strutture su ambiente, rete elettrica, costi energetici e qualità dell'aria e dell'acqua, con raccomandazioni attese entro il 1° febbraio 2027.

La proposta nasceva da una crescente preoccupazione pubblica per l'elevato consumo energetico e idrico dei data center, e per il loro potenziale impatto sulla resilienza della rete locale. L'obiettivo era promuovere una pianificazione più consapevole e coinvolgere le comunità interessate. Il Maine si era così posizionato tra gli stati all'avanguardia nel voler limitare la proliferazione di queste infrastrutture, spesso alimentate dalla domanda di intelligenza artificiale e sostenute da incentivi statali.

Il veto della governatrice e le sue motivazioni

La governatrice Mills, pur avendo espresso un sostegno di principio alla moratoria, ha motivato il suo veto con l'assenza di un'esenzione per un progetto cruciale già avviato nel comune di Jay. Questo intervento di riqualificazione, del valore di 550 milioni di dollari sull'ex sito della cartiera Androscoggin, è previsto per creare oltre 800 posti di lavoro in fase di costruzione e almeno 100 occupazioni permanenti, oltre a incrementare le entrate fiscali locali.

Mills ha dichiarato che avrebbe firmato la legge se avesse incluso tale esenzione, data l'importanza e il forte supporto locale e regionale del progetto di Jay. In alternativa alla moratoria, ha annunciato un ordine esecutivo per istituire un consiglio che analizzi gli impatti dei data center, evitando però una sospensione totale.

Ha inoltre approvato una norma che impedisce ai nuovi progetti di data center di accedere agli incentivi fiscali statali.

Reazioni e il dibattito sulla sostenibilità

La decisione della governatrice ha generato critiche anche all'interno del suo partito. Melanie Sachs, deputata democratica e promotrice della legge, ha definito la scelta di Mills "semplicemente sbagliata", affermando che ignora "la volontà di una maggioranza di cittadini del Maine" e compromette le tariffe elettriche, la resilienza della rete, l'ambiente e il "futuro energetico condiviso" dello stato.

Al contrario, i sostenitori del veto ritengono che la decisione sull'installazione dei data center debba spettare alle amministrazioni locali, che spesso li considerano motori economici e fonti di occupazione.

Il veto di Mills si configura quindi come un compromesso tra la consapevolezza delle criticità ambientali e energetiche legate ai data center e l'esigenza di non sacrificare interventi economici considerati strategici per lo sviluppo locale.

Contesto nazionale e il ruolo del Maine

La vicenda del Maine si inserisce in un trend nazionale più ampio: almeno una dozzina di altri stati americani stanno valutando misure simili per contenere l'espansione dei data center, in un periodo di crescita esponenziale degli investimenti privati nel settore, anche spinti dall'intelligenza artificiale.

A livello federale, personalità come Bernie Sanders e Alexandria Ocasio‑Cortez hanno proposto una moratoria nazionale sulla costruzione di nuovi data center, sollevando questioni ambientali, sociali ed economiche.

In questo contesto, il Maine ha rappresentato un banco di prova: l'approvazione della moratoria nella primavera del 2026 dimostrava una crescente attenzione all'impatto sociale e ambientale dei data center, mentre il veto della governatrice evidenzia il difficile equilibrio tra tutela dell'ambiente, responsabilità energetica e sviluppo economico locale.

Verso una governance responsabile

Il dibattito sui data center nel Maine e negli Stati Uniti va oltre la semplice crescita dell'AI o dei servizi cloud; è una questione di sostenibilità ambientale, equità energetica e valorizzazione territoriale. È fondamentale definire un modello di governance con criteri chiari, massima trasparenza e un attivo coinvolgimento delle comunità.

La decisione del Maine rappresenta un punto di svolta. Da un lato, riafferma l'importanza di proteggere infrastrutture vitali come la rete elettrica e l'ambiente; dall'altro, dimostra che soluzioni flessibili e partecipate possono permettere la realizzazione di progetti industriali significativi senza compromettere la responsabilità sociale. Il Maine si conferma un osservatorio chiave per comprendere l'evoluzione del rapporto tra sviluppo tecnologico, esigenze locali e politiche energetiche nel prossimo decennio.