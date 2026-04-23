Meta ha annunciato l’introduzione di nuovi strumenti di supervisione per i genitori, che permettono di monitorare gli argomenti discussi dai figli adolescenti con l’intelligenza artificiale di Meta. Questo sviluppo, parte di un più ampio impegno per la sicurezza dei giovani utenti, segna un passo verso una maggiore trasparenza nelle interazioni online con l'AI.

La funzionalità, già disponibile in Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada e Brasile, opera tramite una tab "Insights". Qui, i genitori possono visualizzare le tematiche principali affrontate dai figli, suddivise in categorie come "Scuola", "Intrattenimento", "Stile di vita", "Viaggi", "Salute e benessere" e altre.

È possibile selezionare un tema per esplorare sotto-categorie più specifiche; ad esempio, "Stile di vita" include moda, cibo e vacanze, mentre "Salute e benessere" comprende fitness, salute fisica e mentale. L'estensione globale è prevista nelle prossime settimane.

Supervisione Genitoriale e Controlli AI

Le nuove opzioni di supervisione non si limitano agli argomenti discussi; offrono anche la possibilità di bloccare l'accesso a specifici personaggi AI o di disattivarli completamente. L’assistente AI principale di Meta, tuttavia, rimane attivo, fornendo informazioni utili e opportunità educative, sempre con protezioni integrate e appropriate all'età.

Questa iniziativa giunge in un periodo di crescente scrutinio sui potenziali rischi che le piattaforme Meta possono rappresentare per i minori, in particolare per le interazioni con i chatbot AI.

Le preoccupazioni sono state sollevate sia da gruppi di advocacy sia in ambito legale, con diverse cause che accusano Meta di non proteggere adeguatamente i giovani utenti.

Implicazioni Legali e Sicurezza dei Minori

La precedente sospensione dell'accesso degli adolescenti ai personaggi AI a livello globale, nel gennaio 2026, evidenzia le difficoltà di Meta nel garantire un ambiente sicuro. Questo atto è stato interpretato come una risposta alle crescenti pressioni legali, inclusa una causa persa in New Mexico, la prima che ha ritenuto l'azienda legalmente responsabile per aver messo a rischio la sicurezza dei minori. Tale caso si inserisce in un contesto più ampio di procedimenti contro Meta e altre aziende tecnologiche riguardanti la sicurezza dei bambini.

I nuovi controlli parentali rappresentano anche una risposta alla controversia di agosto, quando un documento interno di Meta rivelò che alcuni chatbot di Instagram permettevano conversazioni inappropriate. Questa scoperta innescò un’indagine governativa. In seguito, Meta apportò modifiche provvisorie, bloccando i chatbot dal discutere autolesionismo, suicidio, disturbi alimentari e conversazioni romantiche inappropriate con gli adolescenti, indirizzandoli a risorse di esperti.

Impegno per la Protezione e il Dialogo

Parallelamente ai controlli parentali, Meta ha annunciato suggerimenti per aprire il dialogo tra genitori e adolescenti sull'uso dell'AI e il lancio di un nuovo "AI Wellbeing Expert Council".

Questo consiglio contribuirà a orientare lo sviluppo dei prodotti AI destinati agli adolescenti, promuovendo un dialogo costruttivo e offrendo risorse esperte per discussioni sensibili.

L’adozione delle restrizioni sui contenuti PG-13, che impediscono agli adolescenti di visualizzare contenuti inappropriati su piattaforme come Instagram, è un'altra misura adottata da Meta. Questo cambiamento è complementare ai nuovi strumenti di controllo sui chatbot AI, che mirano a limitare l’esposizione a temi come autolesionismo, disturbi alimentari e conversazioni romantiche inadeguate. Le restrizioni PG-13 si applicheranno anche alle chat AI.

Nonostante le preoccupazioni, l'AI continua a essere estremamente popolare tra i giovani.

Secondo uno studio di Common Sense Media, oltre il 70% degli adolescenti ha utilizzato compagni AI e la metà li usa regolarmente. Ciò dimostra che, oltre a essere un punto critico, l’interazione con l’AI offre anche opportunità educative e di sviluppo.

Nel futuro, Meta dovrà bilanciare innovazione e sicurezza online, prevenendo che le sue piattaforme diventino un fattore di rischio per i giovani. L’introduzione di queste nuove misure potrebbe rappresentare un passo fondamentale verso un ecosistema digitale più sicuro e supervisionato per i suoi utenti adolescenti.