Meta ha pubblicato il suo ultimo rapporto sugli utili trimestrali, evidenziando le considerevoli perdite di Reality Labs, la divisione dedicata a realtà aumentata (AR) e virtuale (VR). Il segmento ha registrato un deficit di 4 miliardi di dollari, cifra ormai costante per l'azienda.

Reality Labs: perdite costanti

Dal 2021, Reality Labs ha accumulato un passivo totale di 83,5 miliardi di dollari, con una media di circa 4 miliardi per trimestre. Queste perdite sono considerate un elemento ordinario delle operazioni strategiche di Meta. Nonostante la crescente disillusione verso il metaverso, l'impegno in questo ambito persiste.

La svolta verso l'Intelligenza Artificiale

Parallelamente alle sfide in AR/VR, l'attenzione di Meta si sposta sull'intelligenza artificiale (AI), un settore competitivo. L'AD Mark Zuckerberg ha annunciato un significativo aumento delle spese infrastrutturali, stimando un investimento tra i 125 e i 145 miliardi di dollari entro il 2026. L'incremento dei costi dei componenti, in particolare per la memoria, è una delle principali ragioni di questa spesa, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli investimenti.

Sviluppo e costi AI

Nell'ultimo anno, Meta ha potenziato la sua strategia AI assumendo oltre 50 ricercatori e ingegneri da aziende concorrenti. Questi sforzi hanno portato al lancio del nuovo modello AI, Muse Spark, che ha registrato una notevole crescita di utilizzo.

Tuttavia, i costi di sviluppo e mantenimento rimangono elevati.

Prospettive e cautela degli investitori

Nonostante i risultati finanziari positivi del primo trimestre (reddito netto di 26,8 miliardi di dollari), gli investitori hanno mostrato cautela. Le azioni di Meta hanno subito un calo di oltre il 5% nelle contrattazioni after-hours, riflettendo preoccupazioni sulla sostenibilità delle spese capitali. La CFO Susan Li ha ammesso la difficoltà nel prevedere le future esigenze, avendo l'azienda spesso sottostimato i propri fabbisogni computazionali. La situazione di Meta è complessa: pur generando enormi ricavi, affronta sfide finanziarie interne, specialmente in Reality Labs. L'espansione nell'intelligenza artificiale offre nuove opportunità di crescita, ma bilanciare investimenti e perdite nel lungo periodo sarà cruciale.