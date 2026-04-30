Il confronto legale tra Elon Musk e Sam Altman, co-fondatore di OpenAI, è entrato nel vivo in un tribunale federale della California. Al centro della disputa vi è l'accusa di Musk secondo cui Altman avrebbe tradito le promesse iniziali di mantenere OpenAI come un'organizzazione non-profit dedicata al beneficio dell'umanità. Il processo, che vede contrapposto uno degli uomini più ricchi del mondo al CEO di OpenAI, si concentra sulla trasformazione della società da startup senza scopo di lucro, fondata nel 2015, a un'impresa commerciale ora valutata 852 miliardi di dollari.

Le origini e la controversia di OpenAI

Musk ha testimoniato per il secondo giorno, offrendo la sua versione sui primi anni di OpenAI. Ha raccontato come la startup sia nata nel 2015 con l'obiettivo di sviluppare intelligenza artificiale per l'umanità, ricevendo da lui un investimento di circa 38 milioni di dollari tra dicembre 2015 e maggio 2017. La sua fiducia nella missione non-profit dell'organizzazione, tuttavia, si sarebbe erosa nel tempo. Già alla fine del 2022, Musk ha dichiarato di aver temuto che Altman stesse cercando di “rubare la beneficenza”, un timore che, a suo dire, si è poi rivelato fondato.

La difesa di OpenAI ha respinto le accuse, sostenendo che non vi furono mai promesse vincolanti riguardo alla permanenza perpetua dello status non-profit.

Gli avvocati dell'azienda hanno argomentato che la causa intentata da Musk mirerebbe a ostacolare la rapida crescita di OpenAI e a favorire la sua azienda concorrente, xAI, lanciata nel 2023.

I tweet di Musk sotto esame

Un aspetto significativo del processo è l'analisi dei tweet di Elon Musk. Sotto giuramento, Musk ha ammesso che Tesla non sta attualmente perseguendo l'intelligenza generale artificiale (AGI), contraddicendo direttamente un suo precedente tweet. Questa discrepanza ha sollevato interrogativi sulla coerenza delle sue dichiarazioni pubbliche.

Inoltre, è stato esaminato un altro tweet in cui Musk affermava di aver investito 100 milioni di dollari in OpenAI, a fronte di un investimento effettivo di 38 milioni.

Musk ha giustificato la differenza sostenendo che la sua reputazione e la sua rete di contatti avrebbero compensato la disparità finanziaria.

Sicurezza e implicazioni etiche dell'AI

La questione della sicurezza dell'AI rappresenta un altro punto focale del dibattimento. Musk ha sostenuto che la transizione di OpenAI verso una struttura aziendale tradizionale abbia ridotto l'attenzione dell'azienda sulla sicurezza, un rischio che, a suo avviso, accomuna tutte le società di intelligenza artificiale, inclusa la sua Tesla. La giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha riconosciuto la rilevanza di questo tema, indicando che la linea di interrogazione sulla sicurezza sarebbe ripresa, seppur con limiti, escludendo per il momento discussioni su scandali specifici causati da modelli di AI.

Prospettive e impatto del processo

Il processo, iniziato lunedì e previsto per circa quattro settimane, continuerà con ulteriori testimonianze. Sono attesi, tra gli altri, il responsabile della sicurezza AI Stuart Russell e il presidente di OpenAI Greg Brockman. Il verdetto avrà probabilmente un impatto considerevole non solo sulle parti direttamente coinvolte, ma sull'intero settore dell'intelligenza artificiale, potendo stabilire nuovi standard per la responsabilità e la governance delle organizzazioni tecnologiche che operano in questo campo.