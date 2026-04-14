OpenAI ha annunciato l'acquisizione di Hiro Finance, rafforzando la sua presenza nel settore della finanza personale. Fondata nel 2023 da Ethan Bloch, Hiro Finance offriva una piattaforma di consulenza finanziaria basata sull'intelligenza artificiale, aiutando gli utenti nella pianificazione economica tramite l'inserimento di dati come stipendio, debiti e spese mensili per simulazioni di scenari.

La strategia di OpenAI e il futuro di Hiro

L'operazione è stata classificata come un'acqui-hire, con tutti i dipendenti di Hiro che si uniranno a OpenAI.

Questa mossa si inserisce nella strategia di espansione di OpenAI nel personal finance, iniziata con l'acquisizione di Roi nel 2025. Hiro ha dichiarato che l'unione con OpenAI permetterà di ampliare la missione di migliorare il benessere finanziario a un pubblico più vasto.

A partire da oggi, Hiro non accetterà nuove registrazioni. Il servizio cesserà di funzionare il 20 aprile 2026. Gli utenti potranno esportare i propri dati fino al 13 maggio 2026, data dopo la quale tutti i dati personali saranno definitivamente cancellati dai server.

Dati utenti e prospettive

Hiro ha garantito la cancellazione permanente di tutti i dati personali degli utenti entro la data stabilita, sottolineando l'importanza della privacy in un settore sensibile.

Non sono stati ancora forniti dettagli specifici sull'eventuale integrazione delle funzionalità di Hiro nei futuri prodotti di OpenAI.

L'AI nella finanza personale

L'acquisizione evidenzia la crescente centralità dell'intelligenza artificiale nella gestione finanziaria individuale. Le capacità predittive e di analisi di piattaforme come Hiro mostrano un potenziale significativo per migliorare la gestione delle finanze personali. Per OpenAI, questa integrazione consolida la sua strategia di diversificazione e innovazione, estendendo le applicazioni dell'AI. L'operazione segna un passo cruciale nell'evoluzione delle tecnologie AI, promettendo una consulenza finanziaria più accessibile e personalizzata.