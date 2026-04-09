La tecnologia degli agenti AI raggiunge una nuova frontiera con Poke, una startup innovativa che ha semplificato l'accesso agli assistenti personali, rendendolo intuitivo come l'invio di un messaggio di testo. Lanciata nel marzo 2026, Poke si presenta come un'interfaccia familiare disponibile su iMessage, SMS, Telegram e, in alcuni mercati, WhatsApp. Gli utenti possono ora gestire attività quotidiane come la pianificazione, il controllo dei dispositivi smart domestici e l'editing fotografico, tutto tramite messaggi.

Accesso e tecnologia

Per iniziare a utilizzare Poke, è sufficiente visitare il sito ufficiale, cliccare su “Get Started” e inserire il proprio numero di telefono, senza necessità di scaricare app.

L'assistente funziona interamente via messaggi di testo, utilizzando una tecnologia avanzata che seleziona dinamicamente il modello AI più adatto per ogni compito, attingendo da fornitori importanti o soluzioni open source.

Finanziamenti, sicurezza e funzionalità

Supportata da investitori come Spark Capital e General Catalyst, Poke ha recentemente ottenuto un finanziamento aggiuntivo di 10 milioni di dollari, portando la sua valutazione post-money a 300 milioni di dollari. La sicurezza è prioritaria: l'azienda adotta regolari test di penetrazione e limita gli accessi ai dati sensibili, garantendo alta riservatezza.

Sebbene il supporto per WhatsApp sia limitato a causa delle restrizioni di Meta, pressioni regolatorie in mercati come l'UE potrebbero favorirne l'espansione.

Poke ha inoltre sviluppato migliaia di “ricette”, strumenti predefiniti per automatizzare attività lavorative e personali, integrandosi con servizi come Gmail, Google Calendar e app di fitness come Strava e Fitbit.

Modello di business e obiettivi

Il modello di prezzo di Poke è basato sull'uso: attività che richiedono inferenze in tempo reale possono comportare costi, mentre quelle statiche rimangono gratuite. Dopo una fase beta con tariffe mensili negoziate, i prezzi sono ora personalizzati. L'obiettivo principale della startup è la crescita della base utenti, puntando a raggiungere un miliardo di utilizzatori.

Il panorama degli agenti AI

Nel più ampio settore degli agenti AI, altre iniziative stanno plasmando il futuro.

Esempi includono Agent Val di Qualys, per la sicurezza automatizzata, e Visual Agent Builder di FloQast, che permette ai team contabili di creare agenti AI personalizzati senza codifica. Queste piattaforme dimostrano l'evoluzione rapida e l'ampliamento delle applicazioni dell'intelligenza artificiale, rendendo gli agenti accessibili anche a chi non possiede competenze tecniche. Le analisi di settore evidenziano un crescente uso di piattaforme basate su AI da parte dei team aziendali per ottimizzare l'operatività e prendere decisioni in tempo reale.

In sintesi, Poke sta ridefinendo l'interazione con gli agenti AI, rendendoli accessibili e utili nella vita quotidiana, superando la complessità tradizionale. Con l'avanzamento tecnologico e l'espansione delle sue capacità, la visione di Poke rappresenta un passo significativo verso un futuro in cui l'AI è al servizio della semplicità e dell'efficienza.