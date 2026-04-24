Redwood Materials, azienda di riciclo batterie, sta affrontando una significativa ristrutturazione. Il Chief Operating Officer (COO), Chris Lister, ha annunciato il suo pensionamento, in concomitanza con una riduzione del personale del 10% e un marcato riorientamento strategico verso il business dello storage energetico.

Partenze dirigenziali e riorganizzazione

Chris Lister, entrato in Redwood Materials a fine 2023 come Chief Supply Chain Officer e promosso a COO nel 2024, ha lasciato l'azienda per pensionamento. Lister, già vicepresidente delle operazioni nella Gigafactory Tesla del Nevada, ha concluso l'incarico pochi giorni dopo l'annuncio dei tagli al personale.

Un portavoce ha espresso i migliori auguri per il suo ritiro.

La partenza di Lister non è isolata. Negli ultimi mesi, altri dirigenti hanno abbandonato Redwood Materials, tra cui Bradley Mayhew (vicepresidente integrated supply chain), Guillermo Urquiza (vicepresidente ingegneria meccanica) e Carlos Lozano (vicepresidente produzione), quest'ultimo passato a Panasonic. L'azienda ha motivato tali uscite come parte di uno sforzo per "ridurre i livelli di management" e ottimizzare la struttura organizzativa.

Riduzione del personale e focus strategico

Pochi giorni prima dell'annuncio del COO, Redwood Materials aveva già comunicato una riduzione del 10% della forza lavoro, circa 135 dipendenti. Questa misura rientra in una più ampia ristrutturazione, volta a riallineare le risorse verso il comparto in rapida crescita dello storage energetico.

Il CEO JB Straubel ha rassicurato i dipendenti, sottolineando l'efficacia della scelta strategica. I licenziati hanno ricevuto pacchetti di fine rapporto con copertura sanitaria e supporto alla transizione professionale. Straubel ha evidenziato come il settore delle materie prime critiche sia prossimo alla redditività e come l'area dello storage energetico stia registrando un significativo impulso commerciale.

Partnership e espansione nello storage energetico

Il riorientamento verso lo storage energetico è supportato da accordi strategici chiave. Redwood Materials ha siglato partnership con Rivian e Crusoe AI per l'utilizzo di batterie di seconda vita in applicazioni di stoccaggio energetico per reti elettriche (grid) e data center.

La collaborazione con Rivian, ad esempio, prevede l'installazione di un sistema di energy storage presso lo stabilimento di assemblaggio in Illinois. Il sistema si baserà su oltre 100 pacchi batteria EV "second-life", con una capacità iniziale di 10 MWh. Tale soluzione è scalabile e più rapida da implementare rispetto all'espansione delle infrastrutture elettriche tradizionali.

Prospettive future e integrazione circolare

Sebbene la partenza di dirigenti esperti possa rappresentare una sfida operativa, il rafforzato focus strategico su Redwood Energy, l'unità dedicata allo storage energetico, e le collaborazioni con Rivian e Crusoe, sono destinate a generare nuove opportunità di crescita.

Come affermato dal CEO Straubel, alcune aree dell'azienda erano cresciute "più rapidamente del necessario".

L'obiettivo attuale è concentrarsi su valore, efficacia e sostenibilità, consolidando la posizione di Redwood Materials nel riciclo e nell'implementazione di soluzioni energetiche integrate.

L'evoluzione del modello di business verso un'integrazione circolare, dalla raccolta di batterie esauste alla creazione di sistemi di stoccaggio, posiziona Redwood Materials in un ruolo cruciale per la transizione energetica statunitense e per il supporto all'espansione dell'intelligenza artificiale e del manufacturing industriale.

In sintesi, l'uscita di Chris Lister segna la conclusione di una fase operativa intensa, ma coincide con l'inizio di un nuovo percorso strategico. Questa transizione tra passato e futuro, tra consolidamento e innovazione, potrebbe rafforzare il ruolo di Redwood Materials come attore chiave nella rivoluzione dell'energia circolare.