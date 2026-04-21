Revolut mira a una valutazione tra i 150 e i 200 miliardi di dollari in vista di una futura quotazione in borsa. L'ambizione del neobank britannico emerge da discussioni interne con investitori, delineando un percorso che potrebbe ridefinire il valore del settore fintech europeo.

Valutazione attuale e prospettive di crescita

Attualmente, Revolut ha raggiunto una valutazione di 75 miliardi di dollari in un'operazione secondaria conclusa alla fine del 2025. Questo valore rappresenta un significativo incremento rispetto ai 45 miliardi di dollari registrati nel 2024.

Tra gli investitori che hanno contribuito a questa crescita figurano Coatue, Greenoaks, Dragoneer e Fidelity, oltre a NVentures, l'unità di venture capital di NVIDIA. L'obiettivo per la futura IPO è una capitalizzazione compresa tra i 150 e i 200 miliardi di dollari, riflettendo le ambizioni di espansione del gruppo.

Tempistiche e strategia per la quotazione

Il co-fondatore e CEO Nik Storonsky ha precisato che la quotazione di Revolut è prevista «almeno a due anni di distanza», suggerendo un orizzonte temporale non anteriore al 2028. Prima dell'IPO, l'azienda ha in programma una nuova operazione secondaria nella seconda metà del 2026, con l'obiettivo di raggiungere una valutazione superiore ai 100 miliardi di dollari, consolidando ulteriormente la sua posizione sul mercato.

Performance finanziaria e traguardi regolamentari

La solidità finanziaria di Revolut è evidente dai risultati del 2025: il fatturato ha raggiunto i 6 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 4 miliardi del 2024. L'utile netto è aumentato da 1 a 1,7 miliardi di dollari. La base di clienti retail ha visto un'espansione significativa, arrivando a 68,3 milioni di utenti alla fine del 2025. Un altro importante traguardo è stato il conseguimento, a marzo, dello status di banca a tutti gli effetti nel Regno Unito, superando la fase di “mobilisation” e rafforzando la sua posizione regolamentare.

Espansione internazionale e investimenti strategici

L'espansione globale di Revolut ha subito un'accelerazione dal 2025, con l'ottenimento di licenze bancarie nel Regno Unito e in Messico.

L'azienda ha avviato nuove operazioni in India e prevede un'imminente apertura in Colombia, oltre ad avere una domanda di licenza in corso negli Stati Uniti. Questo approccio strategico consolida la sua presenza come player globale, pronto a sfruttare nuove opportunità regolatorie e commerciali.

Per il 2026, è stato pianificato un investimento strategico di 13 miliardi di dollari, destinato a sostenere la crescita e l'innovazione. Questo include l'apertura del nuovo quartier generale a Londra e la creazione di 1.000 nuovi posti di lavoro altamente qualificati, come indicato nel report annuale 2025.

Il cammino verso la quotazione

La tabella di marcia di Revolut prevede una fase intermedia di valorizzazione progressiva attraverso operazioni secondarie già nel 2026.

Questa sarà seguita da un'IPO non prima del 2028, con l'obiettivo ambizioso di raggiungere una valutazione fino a 200 miliardi di dollari. La combinazione di solidi risultati finanziari, un'ampia diffusione geografica e una crescente stabilità regolatoria crea le condizioni favorevoli per questo significativo passo.

In sintesi, Revolut sta gettando le basi per una quotazione di grande impatto. L'efficacia del suo modello fintech, unita a risultati concreti, genera credibilità sia tra gli investitori che sui mercati. Sebbene permangano incertezze legate al contesto macroeconomico e al sentiment di mercato al momento dell'IPO, i dati attuali e la strategia delineano un percorso ben definito verso un traguardo che potrebbe ridefinire il valore del settore fintech europeo.