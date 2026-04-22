La Rivian ha dato il via alla produzione del suo atteso SUV elettrico R2 nello stabilimento di Normal, Illinois. L'avvio avviene nonostante una brusca interruzione causata da un tornado EF-1 che ha gravemente danneggiato la struttura. Questo passo rappresenta un momento critico per l'azienda, che punta a conquistare una quota significativa nel mercato dei veicoli elettrici di massa.

Danni e rapida ripartenza nello stabilimento di Normal

La notte del 17 aprile 2026, un tornado ha colpito la fabbrica Rivian, danneggiando tetto e pareti dell'edificio dedicato all'assemblaggio delle R2.

La sezione sudest del complesso, in particolare la Building 2, ha subito un crollo parziale. La produzione è ripartita con un ritardo di pochi giorni, nonostante i danni, grazie all'intenso lavoro di recupero del team Rivian.

RJ Scaringe, CEO di Rivian, ha prontamente rassicurato gli investitori, affermando che il lancio delle R2 non avrebbe subito ritardi significativi. L'azienda ha infatti rapidamente adattato le operazioni, garantendo la continuità dell'assemblaggio nonostante il grave impatto strutturale.

Obiettivi ambiziosi e sfide sui prezzi

Rivian si prefigge di consegnare tra le 20.000 e 25.000 unità del modello R2 entro la fine del 2026, un obiettivo che la posizionerebbe tra i lanci di veicoli elettrici con la crescita più rapida negli Stati Uniti.

Tuttavia, il prezzo di lancio della Performance Launch Edition, fissato a $57.990, si discosta notevolmente dalle stime iniziali di $45.000. Il modello base, con il prezzo più contenuto, non sarà disponibile prima della metà del 2027.

Questo posizionamento di prezzo, allineato a concorrenti diretti come il Tesla Model Y, evidenzia la forte competizione che Rivian deve affrontare per affermarsi come leader nel settore.

Il ruolo strategico dell'unico impianto operativo

La fabbrica di Normal riveste un ruolo centrale nella strategia produttiva di Rivian, essendo attualmente l'unico stabilimento operativo della compagnia. Il secondo impianto, situato a Social Circle, Georgia, non avvierà la produzione prima del 2028.

Questa dipendenza rende il recupero e la continuità operativa dell'impianto in Illinois ancora più cruciali.

Il rispetto delle tempistiche di produzione è fondamentale: ogni minuto perso può avere un impatto significativo sul raggiungimento degli obiettivi. La perdita di una sola settimana di lavoro produttivo può generare ritardi difficili da recuperare, sottolineando quanto sia sottile il margine di errore nel piano di lancio di Rivian.

Rivian e il futuro del mercato EV

Nonostante le difficoltà, Rivian continua a puntare sull'innovazione e sull'eccellenza ingegneristica. La R2 non è solo una nuova offerta di veicoli più accessibili, ma rappresenta anche un'opportunità per correggere la traiettoria finanziaria dell'azienda, che ha registrato perdite nei trimestri recenti.

Il successo della R2 potrebbe dunque agire da catalizzatore per il futuro della compagnia.

In sintesi, l'avvio della produzione del Rivian R2 dopo il disastro naturale dimostra la resilienza dell'azienda e le sfide che le startup EV affrontano per espandersi rapidamente in un mercato altamente competitivo. Il tempismo nel settore EV influenza la fortuna finanziaria, rendendo la risposta rapida di Rivian cruciale per il suo percorso.