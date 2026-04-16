Nel corso del Semafor’s World Economy Summit, Cristóbal Valenzuela, CEO della startup di generazione video tramite intelligenza artificiale Runway, ha proposto una rivoluzione per la produzione cinematografica. L'idea è di impiegare il budget di un singolo blockbuster da 100 milioni di dollari per finanziare non un'unica pellicola, ma ben 50 film di qualità equivalente, grazie all'uso dell'AI. Questa strategia, secondo Valenzuela, aumenterebbe significativamente le probabilità di successo nella competitiva industria di Hollywood, spostando l'attenzione dalla singola opera a un'economia della quantità.

Il paradigma dell’«economia della quantità»

Valenzuela ha sottolineato come la produzione cinematografica tradizionale sia diventata un investimento intrinsecamente rischioso, spesso affidato a pochi "titani creativi". La sua visione è pragmatica: «Spendendo cento milioni di dollari per un film, si potrebbero realizzare 50 pellicole, aumentando le possibilità di un successo». L'obiettivo è superare l'idea del film come opera d'arte unica, promuovendo una produzione più ampia che moltiplichi le opportunità narrative e commerciali.

L’AI come acceleratore di produzione

Runway sviluppa modelli di AI che supportano i creativi a svolgere «più lavoro, meglio e più velocemente» in ogni fase produttiva: pre-produzione, post-produzione, scrittura di script, pianificazione ed effetti visivi.

Questa efficienza, secondo Valenzuela, permette di distribuire il budget su un ventaglio più ampio di progetti, mantenendo standard qualitativi paragonabili a quelli di un blockbuster.

Esempi concreti e adozione nell’industria

L'adozione dell'intelligenza artificiale nell'industria è già una realtà. Un caso emblematico è il film "Bitcoin: Killing Satoshi", un progetto da 70 milioni di dollari, considerato il primo film di livello studio realizzato con l'AI, che ha visto i costi previsti ridursi da 300 milioni. Anche giganti come Amazon, diversi studi indiani e persino Sony Pictures stanno integrando strumenti di AI per ottimizzare le spese di produzione. Persino il celebre regista James Cameron ha espresso il suo appoggio all'AI come leva per sostenere la realizzazione di grandi produzioni senza dover ricorrere a licenziamenti.

Critiche e il dibattito su arte e industrializzazione

La proposta di Runway si scontra con visioni più tradizionali che considerano il film un investimento primariamente artistico. Molti critici temono che la produzione di massa possa trasformare la creatività in un mero calcolo statistico. Tuttavia, Valenzuela ha replicato che l'atteggiamento ostile verso l'AI nasce spesso da paura e da una scarsa comprensione del suo potenziale, notando come tali resistenze si stiano lentamente affievolendo.

Strumenti per democratizzare la narrazione

Valenzuela argomenta che l'effetto finale della strategia di Runway potrebbe essere dirompente anche a livello sociale, offrendo a un vasto pubblico accesso a strumenti narrativi avanzati.

L'emergere di una nuova era mediale, a suo parere, non è solo un'evoluzione industriale, ma un passo verso la democratizzazione della narrazione, favorendo la creazione di più storie da parte di più autori.

In sintesi, la visione del CEO di Runway apre una riflessione cruciale sul rapporto tra arte e tecnologia. È sufficiente un ampio catalogo di contenuti per garantire qualità e impatto? Oppure la creazione filmica rimane uno spazio privilegiato dell'ingegno umano? L'evoluzione dell'intelligenza artificiale nel cinema continua a interrogare non solo le strutture produttive, ma anche il senso stesso di narrazione, originalità e coinvolgimento del pubblico.