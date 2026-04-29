Shapes, l'applicazione che sta ridefinendo le interazioni digitali unendo umani e intelligenze artificiali nelle chat di gruppo, ha recentemente annunciato un significativo finanziamento di 8 milioni di dollari. Lanciata nel 2022, la piattaforma ha rapidamente conquistato oltre 400.000 utenti attivi mensili, posizionandosi come una nuova frontiera per le conversazioni online.

Un approccio innovativo contro l'“AI Psychosis”

La nascita di Shapes risponde a una preoccupazione crescente nel mondo digitale: la cosiddetta “AI Psychosis”. Questo fenomeno descrive casi in cui interazioni prolungate e solitarie con chatbot o compagni AI possono indurre negli individui deliri o paranoia.

Shapes offre una soluzione inedita, integrando l'intelligenza artificiale direttamente nelle dinamiche sociali di gruppo, anziché isolare gli utenti in conversazioni uno a uno. Le AI, denominate "Shapes" e chiaramente etichettate per garantire la massima trasparenza, partecipano attivamente alle discussioni, con la capacità non solo di rispondere, ma anche di avviare nuove conversazioni, arricchendo il contesto e la fluidità del dialogo.

Funzionalità avanzate e coinvolgimento della community

La piattaforma consente agli utenti di creare e personalizzare le proprie intelligenze artificiali, definendone la personalità e il comportamento. Questa libertà ha portato alla creazione di oltre tre milioni di "Shapes", molti dei quali radicati in specifici fandom.

L'app si trasforma così in un ecosistema dove gli appassionati possono approfondire le proprie subculture e connettersi con altri utenti, facilitando scambi e discussioni che altrimenti potrebbero non prendere vita. Un vantaggio chiave è la capacità delle AI di avviare conversazioni e mantenerle attive, risolvendo il problema delle chat di gruppo che spesso si spengono per mancanza di iniziativa. Inoltre, gli utenti hanno la certezza di ricevere sempre una risposta ai loro messaggi, garantendo un'interazione costante e dinamica.

La visione di una chat app di nuova generazione

Shapes si autodefinisce una “app di chat di prossima generazione”, pensata e sviluppata da talenti delle Gen Alpha e Gen Z per un pubblico che vive intensamente la dimensione online.

A differenza di altre piattaforme, come ChatGPT, dove le chat di gruppo sono spesso orientate alla pianificazione o al brainstorming, Shapes si concentra sull'interazione sociale e comunitaria. L'obiettivo è offrire un ambiente dinamico dove l'AI agisce come facilitatore, permettendo agli utenti di approfondire i propri interessi e connettersi in modi nuovi e significativi.

Crescita esponenziale e prospettive future

Il recente round di finanziamento da 8 milioni di dollari, guidato da Lightspeed con la partecipazione di AI Capital Partners, AI Grant e altri investitori, sarà impiegato per accelerare ulteriormente lo sviluppo della piattaforma e l'acquisizione di nuovi utenti. La crescita di Shapes è stata notevole, con un aumento di sei volte degli utenti dall'inizio dell'anno, trainata principalmente dal passaparola.

Migliaia di utenti trascorrono già tra le due e le quattro ore al giorno sull'app, evidenziando un elevato livello di coinvolgimento. Anushk Mittal, CEO di Shapes, ha sottolineato come l'intento sia quello di accompagnare gli utenti nel loro percorso online, rendendo le chat di gruppo più interattive e supportate dall'intelligenza artificiale, per un'esperienza di connessione sempre più ricca e stimolante.