Il 16 aprile 2026, Slash Financial, una startup fintech che offre conti aziendali, carte corporate, trasferimenti e servizi crypto, ha annunciato un round di Serie C da 100 milioni di dollari. Questa operazione porta la sua valutazione post-money a 1,4 miliardi di dollari, segnando una milestone significativa nella sua traiettoria di crescita.

Il finanziamento è stato guidato dai fondi fintech-focused Ribbit Capital, Khosla Ventures e Goodwater Capital. Hanno partecipato anche investitori di ritorno come NEA e Y Combinator, a conferma della fiducia consolidata nel team fondatore e nel modello di business.

Origini e pivot strategico

Fondata circa cinque anni fa da Victor Cardenas (CEO) e Kevin Bai (CTO), che all'epoca avevano 19 anni e oggi ne hanno 24, Slash è nata con un focus sui reseller di sneaker. Entrambi hanno lasciato il college per dedicarsi alla fintech.

Quando il cliente principale, Yeezy, ha affrontato controversie legate alle dichiarazioni antisemite del fondatore Kanye West, Slash ha registrato un calo dei ricavi. Il team ha reagito con un pivot strategico, aprendosi a più settori e offrendo soluzioni finanziarie vertical-first per diverse industrie.

Performance e contesto competitivo

Attualmente, Slash genera circa 300 milioni di dollari di ricavi annualizzati, operando in utile, e serve circa 5.000 aziende.

Questi numeri evidenziano una crescita rapida e sostenibile in un mercato competitivo.

La startup si confronta con nomi affermati come Ramp, valutata 32 miliardi di dollari, e Brex, recentemente acquisita da Capital One. Questo scenario sottolinea la sfida nel settore delle fintech dedicate alla gestione delle spese aziendali.

Il percorso di finanziamento

Nel maggio 2025, Slash aveva raccolto 41 milioni di dollari in un round di Serie B, guidato da Goodwater Capital e con la partecipazione di NEA, Menlo Ventures e Y Combinator. La valutazione era allora di circa 370 milioni di dollari, indicando una crescita di oltre tre volte rispetto all'attuale.

Da quel momento, la startup ha ampliato il proprio posizionamento.

Dall'approccio iniziale vertical-first per i reseller di sneaker, Slash ha esteso i suoi servizi ad agenzie di performance marketing, imprese crypto e altri segmenti specifici, favorendo la fidelizzazione dei clienti e un modello di ricavo resiliente.

Prospettive e sfide future

Il successo di Slash si inserisce in un trend globale di importanti raccolte nel settore fintech, che a febbraio 2026 ha visto investimenti per 3,89 miliardi di dollari in 153 round, con focus su fasi avanzate e piattaforme integrate con l'intelligenza artificiale.

Il posizionamento di Slash come neobank con focus verticale e fondato da giovani under 25 la distingue, offrendo una narrazione forte e un appeal particolare per gli investitori orientati all'innovazione.

La Serie C da 100 milioni di dollari non è solo un'iniezione di capitale, ma conferma la fiducia nel team, nel prodotto e nella capacità di implementare un modello di business redditizio e scalabile.

In futuro, Slash dovrà mantenere una crescita efficiente, espandere la penetrazione nei segmenti verticali e innovare l'offerta per restare competitiva. L'attenzione sarà su automazione, cashback e integrazioni crypto, leve che hanno alimentato il suo successo. La sfida principale sarà affermare la propria unicità rispetto a nomi consolidati come Ramp e Brex, dimostrando la capacità di mantenere profittabilità e alta soddisfazione dei clienti anche con l'aumento della scala. Slash dimostra come una focalizzazione precisa, un nucleo fondatore giovane e un'esecuzione misurabile possano generare un impatto significativo, trasformando il potenziale in risultati duraturi su vasta scala.