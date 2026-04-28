Snapchat ha recentemente introdotto gli AI Sponsored Snaps, una nuova forma di pubblicità che sfrutta l'intelligenza artificiale per consentire agli utenti di interagire direttamente con gli agenti AI dei brand. L'annuncio, diffuso lo scorso martedì, segna un'evoluzione significativa nell'integrazione dell'AI nel panorama pubblicitario digitale.

AI Sponsored Snaps: la nuova frontiera della pubblicità interattiva

Questi AI Sponsored Snaps rappresentano un'innovazione nel settore degli annunci, poiché vengono inseriti direttamente nella scheda Chat dell'app.

A differenza dei formati precedenti, che non permettevano interazione, ora gli utenti possono porre domande, ricevere consigli personalizzati e persino effettuare acquisti, il tutto all'interno della conversazione.

L'engagement degli utenti e il valore della conversazione

La piattaforma offre ai brand l'opportunità di raggiungere quasi un miliardo di utenti attivi mensilmente. La community di Snapchat ha già dimostrato una forte propensione all'uso dell'AI: oltre mezzo miliardo di utenti ha interagito con il chatbot AI lanciato nel 2023. Ajit Mohan, Chief Business Officer di Snap, ha sottolineato che "La conversazione sta diventando il territorio più prezioso nella pubblicità. L’AI sta accelerando questo cambiamento, trasformando la chat nel luogo dove le persone scoprono prodotti, fanno domande e prendono decisioni in tempo reale".

Questa visione evidenzia l'importanza strategica per i brand di essere presenti in questi scambi conversazionali.

Benefici tangibili per i brand

Gli AI Sponsored Snaps non solo facilitano un'interazione diretta e personalizzata, ma migliorano anche l'efficacia delle campagne. Snapchat ha rilevato che questi nuovi formati generano un aumento del 22% nelle conversioni e una riduzione del costo per azione di quasi il 20% rispetto ai metodi pubblicitari tradizionali. I brand possono così coinvolgere gli utenti attraverso interazioni potenziate dall'AI, integrate nel contesto delle conversazioni.

Dati chiave sull'interazione in chat su Snapchat

A supporto di questa innovazione, i dati sull'uso della chat su Snapchat sono significativi: l'85% degli utenti interagisce regolarmente con il feed Chat.

Nel primo trimestre del 2026, sono stati inviati oltre 950 miliardi di messaggi. Inoltre, il 57% degli adolescenti utenti di Snapchat invia messaggi quotidianamente, e 4 su 10 lo fanno più volte al giorno. Questa intensa attività conversazionale suggerisce che gli AI Sponsored Snaps sono destinati a diventare un elemento centrale della pubblicità integrata sulle piattaforme social.

Con un pubblico così profondamente coinvolto e un'interazione continua, Snapchat si posiziona all'avanguardia nell'evoluzione della pubblicità guidata dall'AI, aprendo la strada a un futuro in cui gli agenti AI saranno parte integrante delle esperienze digitali quotidiane.