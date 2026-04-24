Un caso senza precedenti di insider trading scuote il mondo dei mercati predittivi, emergendo a pochi mesi dall’operazione militare “Operation Absolute Resolve” che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro. Gannon Ken Van Dyke, master sergeant delle Forze Speciali statunitensi, è stato incriminato dal Dipartimento di Giustizia per aver sfruttato informazioni riservate, ottenute come membro del team operativo, per piazzare scommesse su Polymarket e guadagnare oltre 400.000 dollari.

Dettagli dell'Accusa

Le accuse ricostruiscono che Van Dyke, verso la fine di dicembre 2025, ha aperto un account su Polymarket.

Ha poi piazzato almeno 13 scommesse, per un investimento complessivo di circa 33.000 dollari, su eventi strettamente collegati alla missione. Tra queste, previsioni come “Maduro out by January 31, 2026” o il dispiegamento di forze statunitensi in Venezuela entro la fine del mese. Da queste operazioni, il militare avrebbe incassato profitti stimati tra i 404.000 e i 409.000 dollari. Il Procuratore della Southern District di New York ha evidenziato la natura storica di questo caso, definendolo la prima azione legale per insider trading su mercati predittivi condotta dal Dipartimento di Giustizia.

Intervento delle Autorità Regolatorie

In parallelo all’incriminazione penale, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha presentato una denuncia civile presso il tribunale federale di New York.

La Commissione ha richiesto sanzioni pecuniarie, il blocco delle negoziazioni e un’ingiunzione permanente, in conformità con il Commodity Exchange Act. Il vice presidente della CFTC ha lanciato un chiaro avvertimento: frodi, manipolazione e insider trading non saranno tollerati, specialmente in situazioni che possono compromettere la sicurezza nazionale.

Le Violazioni e i Tentativi di Occultamento

L’incriminazione a carico di Van Dyke include capi d’accusa gravi, quali wire fraud, commodities fraud, uso illecito di informazioni governative riservate e transazioni monetarie illegali. È stato sottolineato come Van Dyke avesse precedentemente firmato accordi di non divulgazione, che proibivano espressamente la diffusione, sia in forma scritta che verbale, di qualsiasi informazione classificata relativa alla missione.

Dopo aver riscosso le vincite, il master sergeant avrebbe tentato di occultare le sue attività illecite, cercando di cancellare il proprio account Polymarket e trasferendo i profitti su un portafoglio di criptovalute estero e un nuovo conto brokerage. Queste azioni sono state interpretate dagli investigatori come un chiaro tentativo di «occultare i legami» con le transazioni sospette.

Il Precedente per i Mercati Predittivi

Il caso di Van Dyke rappresenta un punto di svolta significativo, essendo la prima volta che le autorità statunitensi perseguono penalmente illeciti commessi su mercati predittivi basati su eventi reali. Negli ultimi mesi, piattaforme come Polymarket erano già state oggetto di attenzione per trades sospetti legati a eventi geopolitici di rilievo, come l’accordo di cessate il fuoco USA-Iran o le speculazioni sull’espulsione di Maduro.

Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla regolamentazione del settore, spingendo per l’introduzione di nuove normative federali che vietino esplicitamente l’uso di informazioni privilegiate da parte di funzionari o insider governativi.

Sicurezza Nazionale e Integrità Istituzionale

La gravità di questo caso trascende la dimensione puramente finanziaria. Come ribadito dal Procuratore Jay Clayton, coloro che detengono informazioni sensibili per la sicurezza nazionale hanno il dovere di proteggerle, non di sfruttarle per profitto personale. L’FBI ha enfatizzato che nessuno è al di sopra della legge, neanche chi serve il Paese in missioni ad alto rischio. L’episodio rafforza l’urgente necessità di maggiore trasparenza e di efficaci meccanismi di controllo all’interno dei mercati predittivi, al fine di prevenire che possano trasformarsi in canali per l’abuso di informazioni privilegiate in contesti strategici e di sicurezza. La sfida di adeguare la normativa alla natura ibrida di questi mercati, dove tecnologia, comportamento umano e sicurezza nazionale si intersecano in modi inediti, è ora più pressante che mai.