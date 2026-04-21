SusHi Tech Tokyo 2026, in programma al Tokyo Big Sight dal 27 al 29 aprile, si afferma come un vero e proprio deal room globale per l'innovazione urbana, superando il concetto di conferenza tradizionale. L'evento, che prevede due giornate professionali (27 e 28 aprile) e una giornata pubblica gratuita (29 aprile), si preannuncia come un acceleratore di collaborazioni senza precedenti. Con un'affluenza attesa di 60.000 persone, 750 startup espositrici e oltre 10.000 incontri business preprogrammati, l'iniziativa si posiziona come un crocevia fondamentale per il futuro tecnologico e sostenibile delle città.

Matchmaking efficiente e innovazione nelle connessioni

Il cuore pulsante di SusHi Tech Tokyo 2026 è la sua app ufficiale, progettata per trascendere la semplice funzione di guida. Grazie all'intelligenza artificiale, l'applicazione agisce come un motore di matchmaking efficiente, aiutando gli utenti a identificare potenziali partner, prenotare spazi d'incontro dedicati e avviare conversazioni significative prima ancora dell'inizio dell'evento. Sul piano fisico, l'adozione dei QR code per lo scambio di contatti sostituisce il tradizionale biglietto da visita, riducendo gli attriti e accelerando le connessioni sul campo. Questo approccio trasforma l'evento in un marketplace dinamico, focalizzato sulla creazione di valore attraverso interazioni dirette e mirate.

Il “reverse pitch”: le aziende cercano le startup

Un elemento distintivo dell'evento è il formato innovativo del “reverse pitch”. Invece di vedere le startup presentarsi alle grandi aziende, sono gli enti pubblici e le corporation a salire sul palco per esporre le proprie sfide irrisolte, invitando le startup a proporre soluzioni concrete. Quest'anno, città come Moreton Bay e Roma, insieme a colossi industriali del calibro di Sony, Google, Microsoft e Mizuho, utilizzeranno questo approccio per promuovere l'innovazione aperta e instaurare collaborazioni concrete, andando oltre la mera osservazione di nuove idee.

Portata internazionale e focus globali

Con 750 startup espositrici provenienti da circa 60 paesi, di cui 400 internazionali, SusHi Tech Tokyo si conferma una piattaforma globale per l'innovazione urbana e la tecnologia sostenibile.

La partecipazione di delegazioni da 49 metropoli e regioni del mondo espande ulteriormente il ventaglio di opportunità di networking e di scambio, consolidando il ruolo dell'evento come punto di riferimento per l'ecosistema startup internazionale.

Dalla SusHi Tech Challenge al palcoscenico globale

Nell'ambito della SusHi Tech Challenge, che ha attratto 820 candidature (437 internazionali e 383 giapponesi), verranno selezionati 20 semifinalisti il 27 aprile e 7 finalisti il giorno successivo. Il vincitore del Grand Prix, oltre a un premio in yen, otterrà l'accesso diretto alla prestigiosa TechCrunch Disrupt Startup Battlefield Top 200. Questo rappresenta un trampolino di lancio di grande rilevanza per le startup con ambizioni di crescita globale, offrendo una visibilità senza pari nel settore.

Fondamenta istituzionali e diversificazione tematica

Promosso dal Tokyo Metropolitan Government e giunto al suo quarto anno, SusHi Tech Tokyo è un evento dalle solide fondamenta istituzionali, fungendo da catalizzatore tra startup, investitori, enti pubblici e industrie. I focus tematici vertono su settori chiave come l'AI, la robotica, la resilienza urbana e l'entertainment. Organizzatori e grandi player sono determinati a far dialogare idee e applicazioni concrete, promuovendo un approccio pratico all'innovazione.

Un'esperienza immersiva, anche a distanza

L'esperienza onsite si estende oltre i padiglioni fieristici, offrendo ai partecipanti momenti culturali, di networking e intrattenimento serale, tutti collegati all'ecosistema dell'evento.

Inoltre, SusHi Tech Tokyo introduce una modalità innovativa di partecipazione remota: delegati dotati di schermi mobili percorreranno l'area espositiva, mostrando il volto dei partecipanti a distanza e permettendo loro di interagire in tempo reale con espositori e altri visitatori. Questo rende la partecipazione effettiva e accessibile globalmente, superando le barriere geografiche.

Sinergie con la finanza globale

Grazie a programmi partner come FinCity.Tokyo, l'evento integra sessioni dedicate al fintech, all'asset management e alle opportunità di investimento con uffici internazionali e family office. Questa sinergia tra startup e finanza globale sprigiona nuove prospettive e facilita l'accesso a capitali per le imprese innovative.

In sintesi, SusHi Tech Tokyo 2026 non è una semplice conferenza, ma un hub di valore reale dove si creano connessioni ottimizzate, si promuovono formati innovativi come il reverse pitch e si pone un'attenzione precisa alla sostenibilità urbana. È un palcoscenico dove le idee incontrano il capitale, le città incontrano l'innovazione e le startup trovano porte aperte verso i mercati globali. Partecipare non significa solo assistere, ma agire e costruire il futuro.