Tesla ha annunciato un significativo aumento del budget per gli investimenti in conto capitale (CapEx) per il 2026, portandolo a circa 25 miliardi di dollari. Questa mossa strategica, comunicata il 22 aprile 2026 durante la call sui risultati del primo trimestre, segna la transizione dell'azienda da mero costruttore di veicoli elettrici a un'impresa fortemente orientata all'intelligenza artificiale, alla robotica e alla produzione interna avanzata. L'incremento finanzierà sei nuovi impianti, una massiccia espansione della capacità di calcolo e lo sviluppo della robotica, escludendo il progetto chip Terafab.

Investimenti Strategici e Integrazione Verticale

Il budget del CapEx 2026 è destinato principalmente a sei nuovi stabilimenti e linee produttive. Tra questi, spiccano la produzione del Cybercab, il veicolo robotico senza volante né pedali, gli impianti per i camion Semi, la Gigafactory di Houston e gli stabilimenti per il raffinamento del litio e la produzione di batterie LFP, componenti cruciali per la catena di approvvigionamento interna.

L'Avanzamento di Optimus nella Robotica Humanoide

Una parte consistente del budget è dedicata alla robotica umanoide con Optimus. L'obiettivo è allestire infrastrutture produttive su scala industriale, iniziando con la conversione del sito di Fremont, precedentemente impiegato per i modelli S e X.

Potenziamento Massiccio dell'AI Compute

L'aspetto forse più ambizioso riguarda l'espansione della capacità di calcolo. Tesla prevede di aumentare la propria potenza da circa 120.000 a 280.000 GPU equivalenti NVIDIA H100 entro giugno 2026, un'accelerazione del 133%. Questo potenziamento è fondamentale per l'addestramento di FSD, dei modelli di Optimus e di altre applicazioni di intelligenza artificiale.

Il Progetto Terafab: Un Investimento Separato

È importante sottolineare che il progetto Terafab, una fabbrica di semiconduttori sviluppata in partnership con SpaceX e xAI, non rientra nei 25 miliardi di dollari. Il suo costo stimato, tra i 20 e 25 miliardi di dollari aggiuntivi, porterebbe il totale degli investimenti potenziali di Tesla nel 2026 a una cifra complessiva tra 45 e 50 miliardi di dollari.

Implicazioni Finanziarie e Prospettive di Crescita

Il CEO Elon Musk ha definito l'aumento del CapEx come un elemento imprescindibile per generare un «flusso di entrate notevolmente maggiore» in futuro. Il CFO Vaibhav Taneja ha avvertito che, nonostante un impulso iniziale da un free cash flow di 1,4 miliardi di dollari e una liquidità disponibile di circa 44,7 miliardi, il flusso di cassa diventerà negativo nel corso dell'anno. Questo trade-off è accettato in vista di una crescita strutturale a lungo termine. Il mercato ha reagito inizialmente con ottimismo, ma il prezzo delle azioni ha poi invertito la rotta in after-hours, riflettendo i timori sull'impatto di un tale volume di investimenti sui ritorni finanziari attesi.

Posizionamento Competitivo e Visione a Lungo Termine

Nonostante l'incremento, il CapEx di Tesla rimane più contenuto rispetto a quello di altri giganti tecnologici: Amazon prevede 200 miliardi nel 2026 e Google 175–185 miliardi, principalmente in infrastrutture AI e data center. Tuttavia, la strategia di Tesla si distingue per essere fortemente verticale e integrata, mirata a costruire capacità autonome e differenziate. La scelta di investire simultaneamente in nuove fabbriche, robotica avanzata e capacità di calcolo AI suggerisce una visione di lungo periodo, volta a trasformare radicalmente l'identità dell'azienda. Con un CapEx triplicato rispetto al 2025 e progetti strutturali in fase di esecuzione, Tesla ambisce a diventare una potenza tecnologica integrata, con un controllo completo sulla produzione, dai materiali alla fabbricazione di chip, fino al prodotto finito.