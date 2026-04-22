Tesla ha annunciato un significativo incremento nei ricavi del primo trimestre 2026, spinti dalle vendite di veicoli elettrici (EV) e dagli abbonamenti al sistema Full Self-Driving (FSD). L'azienda ha registrato un aumento del 16% rispetto all'anno precedente, raggiungendo un totale di 22,4 miliardi di dollari. Questa performance ha generato un rialzo del 4% delle azioni nel mercato after-hours.

Ricavi in crescita e indicatori finanziari positivi

Le vendite automobilistiche hanno contribuito con 16,2 miliardi di dollari, superando i 13,96 miliardi del periodo precedente.

Gli abbonamenti FSD hanno raggiunto 1,28 milioni di sottoscrizioni. Tesla ha inoltre riportato un flusso di cassa libero positivo di 1,44 miliardi di dollari e un utile netto di 477 milioni, in crescita rispetto ai 409 milioni dell'anno precedente.

La sfida della transizione verso l'AI e la robotica

Nonostante i buoni risultati finanziari, Tesla affronta sfide considerevoli nella sua trasformazione in un'azienda di intelligenza artificiale e robotica. Sotto la guida di Elon Musk, l'azienda ha investito massicciamente nello sviluppo di robot umanoidi e chip AI. Ciò ha comportato un aumento del 37% delle spese operative, che hanno toccato i 3,78 miliardi di dollari, e una conseguente diminuzione del margine operativo al 4,2%.

La strategia di transizione include la sospensione della produzione dei modelli S e X per fare spazio al robot Optimus. Tesla prevede inoltre di sostituire gradualmente la flotta del Model Y con il nuovo Cybercab, che diventerà il veicolo di maggior volume nel tempo.

Prospettive future e criticità nelle consegne

L'azienda sta anche puntando a progetti ambiziosi, come la collaborazione con SpaceX per la creazione di quella che viene definita la "più grande fabbrica di chip di sempre", anticipando una domanda di chip superiore alle capacità attuali del settore.

Tuttavia, le consegne di veicoli elettrici nel primo trimestre sono state di 358.023 unità, inferiori alle aspettative degli analisti di circa 368.000.

Questo dato è stato descritto dagli esperti come un "inizio sottotono" per l'anno, evidenziando la necessità di un'attenta valutazione delle strategie future.

In conclusione, sebbene Tesla mostri una solida crescita dei ricavi e mantenga la leadership nel settore automotive, la sua audace virata verso l'AI e la robotica comporta significative complessità finanziarie e operative che richiederanno innovazione e gestione strategica delle risorse.