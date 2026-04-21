Si chiude un’era per Apple: Tim Cook lascerà la guida dell’azienda il 1° settembre 2026, dopo quindici anni. Il testimone passerà a John Ternus, attuale responsabile dell’ingegneria hardware, segnando la fine di una fase di straordinaria crescita e innovazione.

Crescita Finanziaria Senza Precedenti

Dall’agosto 2011, con l'insediamento di Cook, il valore di mercato di Apple è esploso. Dai circa 350 miliardi di dollari, ha superato i 4.01 trilioni, toccando 1 trilione nel 2018, 2 trilioni nel 2020, 3 trilioni nel 2022 e 4 trilioni nel 2025. L’anno fiscale conclusosi a settembre 2025 ha registrato un reddito netto di 112 miliardi di dollari, otto volte quello del 2010.

La rete di vendita retail si è ampliata con circa 200 nuovi negozi. I ricavi annui sono cresciuti da 108 miliardi nel 2011 a oltre 416 miliardi nel 2025, un aumento del market cap di oltre il 1000%.

Espansione di Prodotti e Servizi

Sotto la guida di Cook, Apple ha lanciato prodotti rivoluzionari come l’Apple Watch (2015), gli AirPods (2016) e le cuffie over-ear (2020). Ha acquisito Beats (2014) e introdotto l’Apple Vision Pro (2024), oltre a potenziare l’offerta iPad e innovare con iPhone SE, Face ID e display edge-to-edge.

La divisione servizi si è affermata potentemente con Apple Pay (2014), Apple Music (2015), Apple TV+ e Apple Arcade (2019), iCloud+ (2021) e un App Store in continua evoluzione.

Nel 2025, i servizi hanno generato 109,16 miliardi di dollari su un totale di 416,16 miliardi di entrate.

Transizione Silicon e Sfide nell'IA

La transizione strategica dai chip Intel ai processori proprietari Apple Silicon, iniziata nel 2020 e completata nel 2023, ha garantito notevoli miglioramenti in autonomia, prestazioni ed efficienza energetica.

Nel campo dell’intelligenza artificiale, Apple ha introdotto “Apple Intelligence” nel 2024, pur mostrando difficoltà a innovare nell’IA generativa. Il nuovo Siri potenziato da IA è atteso per il 2026, anche grazie a una partnership con Google per l’integrazione di Gemini.

Impegno negli Stati Uniti e Campus Simbolico

Cook ha annunciato un piano di investimenti da 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti, volto a rafforzare occupazione, produzione e catena di fornitura dei semiconduttori.

Il campus Apple Park, completato nel 2017, su 175 acri, ospita oltre 12.000 dipendenti, è alimentato al 100% da energie rinnovabili ed è diventato il teatro scenografico dei lanci di nuovi prodotti.

Il Passaggio di Consegne: John Ternus Nuovo CEO

Il passaggio di consegne è ufficiale: dal 1° settembre 2026, Tim Cook sarà executive chairman, mentre John Ternus, responsabile senior dell’ingegneria hardware dal 2021, assumerà il ruolo di CEO di Apple. Questa transizione, frutto di una pianificazione successoria a lungo termine approvata all’unanimità, avviene in un momento cruciale per Apple, che deve recuperare terreno nell’IA e mantenere la competitività.

Cook ha elogiato Ternus per la sua “mente di ingegnere, anima di innovatore e cuore per guidare con integrità e onore”.

Ternus, con 25 anni in Apple, ha espresso gratitudine e ha promesso di portare avanti la missione aziendale. Arthur Levinson diventerà lead independent director, e Ternus entrerà nel board. L'azienda si impegna a preservare l’eredità e la crescita costruite da Cook, puntando a un’innovazione hardware-centrica sotto una leadership interna coesa e orientata alla continuità.