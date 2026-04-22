Secondo un recente rapporto dell'intelligence britannica, oltre cento paesi hanno attualmente accesso a tecnologie di spyware in grado di infiltrarsi in dispositivi elettronici come computer e telefoni. Questa espansione dell'accessibilità rappresenta una minaccia crescente per la sicurezza nazionale e personale, poiché un numero maggiore di stati è in grado di sfruttare questi strumenti per scopi di sorveglianza.

L'evoluzione dello spyware e la riduzione delle barriere tecnologiche

L'aumento del numero di paesi con accesso a spyware, passato da ottanta a cento nell'arco di pochi anni, significa che le barriere tecnologiche per adottare queste tecniche di sorveglianza si stanno progressivamente riducendo.

Aziende come NSO Group e Paragon sviluppano software che sfruttano le vulnerabilità nei sistemi operativi dei dispositivi per raccogliere dati sensibili. Anche se i governi dichiarano di utilizzare questi strumenti solo contro criminali e terroristi, è emerso che spesso vengono impiegati anche contro dissidenti, giornalisti e avversari politici.

Le minacce alle infrastrutture critiche

La presenza di queste tecnologie invasive pone una diretta minaccia alle infrastrutture critiche del Regno Unito e di altre nazioni. Come segnalato dall'NCSC britannico, la crescente capacità dei governi di utilizzare questi strumenti aumenta la possibilità di attacchi contro istituzioni finanziarie, aziende e reti private.

È evidente che queste minacce non derivano solo dai governi, ma anche da cybercriminali che riescono a ottenere l'accesso a tali strumenti.

Scenario globale: intrusioni e strategie avversarie

Il Regno Unito, insieme ad altre nazioni occidentali, continua a sperimentare intrusioni legate alla Cina, mirate al furto di dati sensibili e alla preparazione per potenziali attacchi volti a neutralizzare le risposte militari occidentali, specialmente in prospettiva di un conflitto sull'isola di Taiwan. Richard Horne, rappresentante dell'NCSC, ha avvertito che gran parte degli attacchi più significativi ha avuto origine da governi avversari piuttosto che da gang criminali, sottolineando l'importanza di una maggiore consapevolezza e protezione da parte delle aziende britanniche.

La responsabilità delle organizzazioni di fronte alle minacce digitali

La dispersione e il rischio di abuso degli strumenti di hacking, come dimostrato dalla recente fuga degli strumenti del toolkit DarkSword, sottolineano quanto sia urgente per le organizzazioni rivedere le loro strategie di sicurezza informatica. Questa deriva globale della disponibilità di strumenti di spionaggio richiede misure proattive per impedire l'uso improprio di queste tecnologie altamente sofisticate.

Il panorama delle minacce è in costante evoluzione e il numero crescente di stati possessori di queste tecnologie segnala la necessità di una maggiore coordinazione e regolamentazione a livello internazionale per controllarne l'uso e garantirne un impiego etico e legittimo.