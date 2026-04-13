Nel dinamico panorama delle startup tecnologiche, Vercel si distingue come un esempio di azienda capace di adattarsi e prosperare nell'era dell'intelligenza artificiale. Al centro di questa evoluzione si trova il CEO Guillermo Rauch, il quale ha recentemente indicato la prontezza dell'azienda per un'offerta pubblica iniziale (IPO). Fondata dieci anni fa come piattaforma di hosting e strumento per sviluppatori, Vercel ha capitalizzato l'esplosione di applicazioni e agenti generati dall'AI.

Crescita trainata dagli agenti AI

Come illustrato da Rauch alla conferenza HumanX di San Francisco, Vercel ha registrato un aumento significativo del suo fatturato annuale ricorrente (ARR), passato da 100 milioni di dollari all'inizio del 2024 a un tasso di esecuzione di 340 milioni entro febbraio 2026.

Questo notevole incremento è ampiamente dovuto alla crescente capacità dei non sviluppatori di creare applicazioni, un fenomeno catalizzato dall'avvento di strumenti AI user-friendly.

Rauch ha evidenziato che una quota crescente delle applicazioni sulla piattaforma Vercel proviene già dagli agenti AI, una tendenza che si prevede continuerà ad accelerare. Ha affermato: "Tutto quel software... deve andare da qualche parte, e pensiamo che sarà Vercel."

Scenario di mercato e prospettive IPO

Nonostante la robusta crescita, il mercato delle IPO per le aziende tecnologiche sta affrontando un periodo di incertezza,alimentato dal timore di una disruption causata dall'AI. Rauch, tuttavia, si mostra fiducioso, dichiarando che Vercel opera già con la disciplina di un'entità pubblica.

"Vercel è molto simile a un'azienda pubblica funzionante," ha dichiarato, pur non fornendo una tempistica precisa per il debutto in borsa.

Vercel: un "shovel-seller" nell'era AI

La piattaforma Vercel si posiziona strategicamente come "shovel-seller", beneficiando in modo significativo della crescita nel settore dell'AI. Quale soluzione chiave per il deployment di applicazioni, Vercel è considerata un'infrastruttura essenziale in un'epoca in cui l'intelligenza artificiale democratizza l'accesso alla creazione di software. Questa posizione dominante è ulteriormente consolidata dall'impiego crescente di "Claude Code" e da un ecosistema che favorisce una base di sviluppatori in rapida espansione.

Un altro aspetto rilevante è l'adattamento di Vercel al paradigma del "vibe coding", che sta ulteriormente spingendo la crescita dell'ARR, portando l'azienda dal superamento del traguardo dei 100 milioni di dollari a una valutazione di mercato di 9,3 miliardi di dollari.

Nonostante la forte competizione nel campo dei servizi di hosting da parte di diretti concorrenti come Cloudflare e Amazon Web Services, Vercel mantiene un vantaggio grazie alla sua innovativa offerta di prodotti, tra cui v0, uno strumento dedicato alla creazione di siti web e applicazioni.

In sintesi, l'approccio visionario di Vercel, unito alla crescente proliferazione di applicazioni generate dall'AI, colloca l'azienda in una posizione privilegiata per un futuro debutto in borsa, affermandola come uno degli attori più interessanti da osservare nel panorama delle tech startup.