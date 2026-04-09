Volkswagen ha annunciato la cessazione della produzione del modello ID.4 completamente elettrico nel suo stabilimento statunitense di Chattanooga, nel Tennessee. Questa mossa strategica vede il costruttore tedesco reindirizzare le proprie risorse verso veicoli ad alto volume di vendita, come il prossimo SUV a benzina Atlas. La decisione si inserisce in un contesto di minore domanda per i veicoli elettrici (EV) negli Stati Uniti, aggravata dalla revoca del credito d'imposta federale di 7.500 dollari, che aveva precedentemente sostenuto le vendite di tali veicoli.

Andamento della domanda di veicoli elettrici

L'ID.4, introdotto nel 2020 con un prezzo di circa 45.000 dollari, aveva registrato un picco di vendite di oltre 37.000 unità nel 2023. Tuttavia, l'anno successivo ha visto un calo significativo del 55%, prima di una ripresa del 31% nel 2025, raggiungendo 22.373 unità, un dato comunque inferiore ai livelli precedenti. A livello globale, nel 2025, Volkswagen ha consegnato circa 382.000 veicoli interamente elettrici, evidenziando una lieve flessione dello 0,2%.

Ritorno ai SUV tradizionali

La produzione della seconda generazione dell'Atlas è prevista per l'estate del 2026, con l'obiettivo di una distribuzione nei concessionari entro l'autunno. Questo cambio di rotta consentirà ad alcuni dipendenti attualmente impegnati nella produzione dell'ID.4 di essere trasferiti alle linee dell'Atlas, mentre ad altri verranno offerte opzioni di prepensionamento.

Nonostante questo spostamento di priorità, Volkswagen ha espresso l'intenzione di introdurre una futura versione dell'ID.4 nel mercato nordamericano, sebbene non sia stata fornita alcuna tempistica precisa.

Rallentamento nello sviluppo di nuovi modelli EV

La casa automobilistica ha inoltre segnalato una pausa nel lancio di ulteriori modelli elettrici negli Stati Uniti, concentrandosi per il momento sull'ID.4 e sull'ID. Buzz. Questa interruzione è attribuita a diversi fattori, tra cui la sospensione del credito d'imposta per gli EV, le politiche tariffarie statunitensi e una capacità produttiva locale limitata. Volkswagen prevede di introdurre nuovi modelli elettrici nel mercato statunitense solo verso la fine del decennio, utilizzando la sua futura piattaforma Scalable Systems Platform (SSP).

Un potenziale candidato potrebbe essere una versione elettrica del VW Atlas, un SUV di grandi dimensioni progettato specificamente per il mercato americano.

Collaborazioni strategiche e il futuro del marchio Scout

In un'ottica di sviluppo futuro, Volkswagen ha evidenziato la sua collaborazione con Rivian per una nuova architettura software-defined vehicle (SDV). Questa tecnologia è destinata a debuttare nell'ID. Every1, previsto per il 2027; tuttavia, la scarsa domanda per i modelli compatti negli Stati Uniti rende improbabile l'arrivo di questo veicolo nel mercato americano. Di conseguenza, anche l'imminente ID. Polo, il cui lancio è previsto per quest'anno, non ha prospettive negli USA. Nel frattempo, il rilancio del marchio Scout in Nord America, inizialmente concepito per pickup e SUV completamente elettrici, è ora previsto con un range extender per i primi modelli, a causa di ritardi nella pianificazione.

La consegna dei primi veicoli Scout è ora attesa per il 2028, anziché il 2027, e resta incerto se questi modelli utilizzeranno il software di Rivian.

La scelta di Volkswagen di interrompere la produzione dell'ID.4 riflette una tendenza più ampia nel settore automobilistico, dove i produttori stanno ricalibrando le proprie strategie per rispondere alla mutevole domanda e ai vincoli economici. Questa mossa sottolinea un approccio più flessibile nel bilanciare le innovazioni tecnologiche con le reali esigenze dei consumatori, dimostrando la capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti dinamici del settore automobilistico globale.