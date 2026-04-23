WhatsApp ha introdotto le ricariche telefoniche prepagate direttamente nella sua piattaforma in India. Questa mossa strategica mira a potenziare l'utilizzo dei pagamenti in-app, un settore dove WhatsApp è ancora in ritardo rispetto a leader come PhonePe e Google Pay.

Collaborazione Strategica con PayU

Il servizio di ricarica è frutto di una collaborazione con la fintech PayU e sarà implementato gradualmente su dispositivi Android e iOS. Gli utenti potranno ricaricare il proprio numero o quello di amici e familiari, scegliendo tra i piani tariffari di operatori principali come Jio, Airtel e Vodafone Idea (Vi).

Le transazioni si completeranno interamente all'interno dell'app, utilizzando UPI, carte di debito o di credito.

La Sfida dei Pagamenti Digitali

Nonostante gli oltre 500 milioni di utenti in India, WhatsApp fatica nel settore dei pagamenti digitali. A marzo 2026, ha elaborato circa 130 milioni di transazioni UPI, un dato significativo ma nettamente inferiore ai 10,5 miliardi di PhonePe e 7,5 miliardi di Google Pay nello stesso periodo.

La crescita dei pagamenti su WhatsApp è stata influenzata dalla rimozione, nel 2024, dei limiti di onboarding imposti dalla National Payments Corporation of India (NPCI). Tale provvedimento ha permesso a WhatsApp di espandere la sua base utenti, raddoppiando il volume delle transazioni UPI dal 2025.

Esperienza Utente Migliorata

Per facilitare l'accesso ai servizi di pagamento, WhatsApp ha aggiunto un'icona dedicata alle rupie (₹) sulla schermata principale. Toccando questo simbolo, gli utenti accedono direttamente alla sezione pagamenti per effettuare ricariche mobili, trasferimenti di denaro e pagamenti di bollette.

Ravi Garg, Direttore del Business Messaging di Meta India, ha sottolineato come queste innovazioni rendano le transazioni quotidiane più semplici e senza interruzioni, eliminando la necessità di passare tra diverse applicazioni.

Verso la Centralizzazione dei Servizi

L'introduzione delle ricariche prepagate è l'ultimo passo nell'evoluzione di WhatsApp da semplice app di messaggistica a piattaforma versatile per le attività digitali.

In India, gli utenti possono già pagare bollette, prenotare biglietti della metro e accedere a servizi governativi tramite l'applicazione.

Queste integrazioni mirano a centralizzare diverse funzioni in un'unica interfaccia, un obiettivo che può aumentare la fidelizzazione e l'engagement degli utenti, consolidando la posizione strategica di WhatsApp nel mercato indiano dei pagamenti digitali.