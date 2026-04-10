YouTube ha annunciato un aumento dei prezzi per i suoi servizi di abbonamento YouTube Premium e YouTube Music negli Stati Uniti. I rincari, che possono arrivare fino a 4 USD al mese, interesseranno sia i nuovi che gli attuali abbonati, riflettendo un'evoluzione nella strategia di monetizzazione di Google.

I nuovi prezzi e le date di entrata in vigore

A partire dal ciclo di fatturazione di giugno 2026, gli abbonamenti a YouTube Premium vedranno il piano individuale passare da 13,99 USD a 15,99 USD al mese e il piano famiglia da 22,99 USD a 26,99 USD mensili.

L'opzione Premium Lite aumenterà da 7,99 USD a 8,99 USD al mese. Per YouTube Music, il piano individuale salirà da 10,99 USD a 11,99 USD al mese e il piano famiglia da 16,99 USD a 18,99 USD mensili. È il primo aumento significativo per alcuni piani in diversi anni; il piano famiglia di Premium era già salito a 22,99 USD nel 2022, e i piani individuali a 13,99 USD nel 2023.

Le motivazioni dell'incremento

YouTube ha motivato questi aumenti di prezzo con la necessità di continuare a migliorare i servizi offerti e di supportare i creatori di contenuti, per un'esperienza utente avanzata e per sostenere gli artisti sulla piattaforma. Un'email inviata agli abbonati recita: "Non prendiamo queste decisioni alla leggera, ma questo aggiornamento ci permetterà di continuare a migliorare Premium e supportare i creatori e gli artisti che guardi su YouTube."

Contesto di mercato e opzioni di risparmio

I rincari si inseriscono in un contesto dove altri servizi di streaming, come Netflix, hanno già applicato aumenti tariffari.

YouTube sottolinea il valore competitivo del suo servizio grazie a funzionalità avanzate come la visione senza pubblicità, il background play e i download offline. Gli aumenti, sebbene non enormi, non saranno accolti con entusiasmo dagli utenti.

Per gli abbonati individuali, è possibile risparmiare circa il 15% (circa 13 USD al mese) optando per il pagamento annuale di 159,99 USD.

Gestione dell'abbonamento e prospettive future

Gli abbonati che non intendono accettare i nuovi prezzi possono annullare o sospendere le proprie iscrizioni tramite la sezione Memberships di YouTube, con sospensione massima di sei mesi.

Mentre YouTube cerca un equilibrio tra il miglioramento dei servizi e la sostenibilità economica, l'impatto di questi aumenti sul mercato e le future strategie dei concorrenti restano da osservare.