La società di venture capital A* Capital, guidata da Kevin Hartz e Bennet Siegel, ha annunciato la chiusura del suo terzo fondo, denominato Fund III, con una dotazione di 450 milioni di dollari. Inaugurato nel maggio 2026, il fondo mira a sostenere startup emergenti in settori strategici come l'intelligenza artificiale, il fintech, la sanità e la sicurezza, adottando un approccio generalista.

L'obiettivo di Fund III è finanziare almeno 30 nuove realtà imprenditoriali, con investimenti tra i 3 e i 5 milioni di dollari ciascuna, distribuiti nell'arco dei prossimi due o tre anni, a conferma di una strategia mirata alla crescita innovativa.

Investire nei giovani talenti e nell'innovazione

A* Capital si distingue per la sua marcata propensione ad investire in giovani imprenditori. Kevin Hartz, co-fondatore di Xoom ed Eventbrite, ha enfatizzato il supporto ai talenti emergenti; circa il 20% del portafoglio attuale è dedicato a imprese guidate da giovani innovatori. Tra le aziende già supportate figurano Ramp nel fintech e Mercor nell'intelligenza artificiale, dimostrando la capacità del fondo di individuare realtà promettenti in ambiti ad alto potenziale.

Il supporto di partner prestigiosi

Il successo del nuovo fondo è stato reso possibile dal contributo di un gruppo eterogeneo di finanziatori, inclusi importanti organizzazioni no profit, fondazioni e istituzioni accademiche.

Tra i limited partners pubblicamente riconosciuti spicca la Carnegie Mellon University, a riprova della fiducia nella visione di A* Capital.

La società vanta un solido track record, avendo già gestito con successo due fondi precedenti: il Fund II (315 milioni di dollari nel 2024) e il Fund I (300 milioni nel 2021). Questi risultati consolidano la posizione di A* Capital come attore chiave nel finanziamento dell'innovazione.

La diversificazione come strategia di crescita

La strategia di A* Capital, basata su un'ampia diversificazione degli investimenti, riflette una tendenza crescente nel settore del venture capital. Questo approccio mitiga i rischi e massimizza le opportunità su più fronti, supportando una vasta gamma di modelli di business per plasmare il futuro di molti settori.

L'evoluzione dei fondi di venture capital, come evidenziato dal successo di S3 Capital (terzo fondo a 1,3 miliardi di dollari), conferma la diversificazione come leva fondamentale per nuove opportunità e innovazioni all'avanguardia. I successi di A* Capital dimostrano come la fiducia negli imprenditori emergenti e nelle nuove tecnologie possa fungere da catalizzatore per rivoluzionare settori tradizionali e promuovere un progresso significativo.