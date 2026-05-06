In un periodo di raffreddamento del mercato delle criptovalute, a16zcrypto ha annunciato il lancio del suo quinto fondo dedicato, raccogliendo 2,2 miliardi di dollari. Portando il capitale totale raccolto dalla divisione crypto di Andreessen Horowitz a 9,8 miliardi di dollari, l'operazione consolida la sua posizione nel fintech decentralizzato.

Il contesto: un mercato in fase di raffreddamento

Il lancio avviene in un contesto di netto calo dell'attività: i volumi di scambio sulle piattaforme centralizzate sono diminuiti del 39% nel primo trimestre del 2026, con marzo che ha registrato il livello più basso da novembre 2023 (circa 0,8 trilioni di dollari).

Anche gli investimenti di venture capital nel settore crypto sono scesi a quasi 5 miliardi di dollari nel Q1 2026, contro circa 6 miliardi dell'anno precedente.

Strategia e focus: 100% crypto per l'utilizzo reale

La raccolta di 2,2 miliardi è intenzionale, nonostante non sia la più grande (il quarto fondo del 2022 raccolse 4,5 miliardi), poiché a16zcrypto privilegia "cicli di fundraising più brevi" per restare agile. Il fondo è "100% dedicato agli imprenditori crypto", differenziandosi da altri VC orientati a intelligenza artificiale o robotica. Il focus è sulle startup che trasformano le infrastrutture crypto in prodotti di utilizzo reale, come stablecoin, finanza on-chain, mercati predittivi, prestiti in token, asset tokenizzati e agenti software autonomi.

La crescita delle stablecoin è vista come un segnale resiliente di adozione, anche in mercati turbolenti.

Promozioni e cambio di paradigma

Contestualmente, Eddy Lazzarin, CTO di a16zcrypto, è stato promosso a General Partner, rafforzando il team d’investimento con competenze tecniche. a16zcrypto interpreta l'attuale fase come "uno di quei momenti più silenziosi" in cui "ciò che viene costruito risulta spesso più utile e più durevole" rispetto ai periodi di fervore speculativo, privilegiando il valore reale. L'adozione del GENIUS Act e potenziali sviluppi come il Clarity Act potrebbero favorire l’ingresso di investitori istituzionali, riducendo l’incertezza regolamentare.

Un posizionamento strategico e lungimirante

L’approccio di a16zcrypto è strategico: investire in un mercato in raffreddamento significa puntare su modelli sostenibili e infrastrutture che resistono ai cicli speculativi. La promozione di Lazzarin e il focus sui casi d'uso nel mondo reale rafforzano un ecosistema crypto più resiliente. Con 2,2 miliardi di dollari e una visione chiara, a16zcrypto consolida le fondamenta, privilegiando l'adozione concreta rispetto alla sola speculazione.