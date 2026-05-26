American Airlines ha annunciato l'installazione del servizio Wi-Fi Starlink su oltre 500 aeromobili a fusoliera stretta del suo gruppo Airbus, inclusi i modelli A321XLR e A320neo. Le installazioni inizieranno nel primo trimestre del 2027. Questa partnership strategica non solo mira a elevare l'esperienza dei passeggeri, ma consolida la posizione di Starlink come pilastro della connettività aeronautica, rafforzando SpaceX in vista del suo imminente debutto in Borsa.

Starlink: un motore chiave per l'IPO di SpaceX

L'accordo con American Airlines giunge in un momento cruciale per SpaceX, a ridosso del debutto in Borsa, previsto tra giugno e luglio 2026.

Starlink si conferma l'unico segmento profittevole del gruppo, avendo generato oltre la metà dei ricavi nel 2025, circa 11 miliardi di dollari. La società ha registrato una perdita netta di 4,9 miliardi su 18,7 miliardi di fatturato nello stesso anno. Questo rende Starlink un asset strategico fondamentale per l'IPO, con una valutazione stimata tra 1,75 e 2 trilioni di dollari e un collocamento potenziale da oltre 75-80 miliardi.

Connettività LEO: innovazione per i viaggi aerei

La tecnologia Starlink si basa su una costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO), offrendo connettività a banda larga fino a 1 Gbps per antenna tramite il sistema Aero Terminal. American Airlines ha sottolineato come questa soluzione garantisca streaming fluido, giochi online e strumenti collaborativi in tempo reale, grazie a bassa latenza e alta affidabilità.

Tali caratteristiche sono essenziali per i passeggeri che, sui voli nazionali e internazionali, richiedono un'esperienza di connessione performante.

Espansione di mercato e leadership di American Airlines

La scelta di American Airlines rafforza la sua immagine di leader nell'innovazione della connettività in volo. Altre compagnie aeree hanno già integrato Starlink nelle loro flotte, tra cui United Airlines, Southwest Airlines, Alaska Airlines, Lufthansa Group, British Airways e Qatar Airways. L'accordo con American Airlines interessa specificamente oltre 500 aeromobili narrow-body, su una flotta totale di 1.022 mezzi, di cui 885 a fusoliera stretta. I termini finanziari del contratto non sono stati divulgati.

Scenario futuro della connettività in volo

L'adozione di soluzioni LEO come Starlink segna una rottura rispetto ai sistemi tradizionali GEO, offrendo vantaggi in termini di latenza e velocità. Mentre Boeing (con compagnie come Delta) sembra orientata a competere con Amazon Leo, il cui lancio è previsto dal 2028, Starlink sta espandendo la sua presenza non solo nel settore aereo, ma anche tra compagnie crocieristiche e operatori leisure. Questa diffusione evidenzia un cambiamento strutturale nella connettività in volo, dove l'esperienza utente è un fattore competitivo primario, in particolare per i viaggiatori d'affari che necessitano di streaming, videoconferenze e alta affidabilità.

L'investimento di American Airlines nell'esperienza cliente, tramite questa alleanza strategica, produrrà esiti finanziari e reputazionali positivi per il debutto pubblico di SpaceX. Starlink si afferma come la spina dorsale della connettività aerea del futuro.