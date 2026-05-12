A fronte del crescente interesse per le azioni delle aziende di intelligenza artificiale, Anthropic ha severamente messo in guardia contro numerose piattaforme private e secondarie. Entità quali Open Doors Partners, Unicorns Exchange e Lionheart Ventures offrono accesso non autorizzato a titoli, esponendo gli investitori a significativi rischi di mercato e legali. La società ha aggiornato il proprio sito web, esortando gli investitori a evitare tali piattaforme e chiarendo che trasferimenti o vendite di titoli non approvati dal consiglio di amministrazione sono nulli e non riconosciuti.

Forge Global, menzionata, ha dichiarato inclusione erronea e richiesto rimozione.

Il fenomeno dei mercati secondari

L'elevata domanda per le azioni di Anthropic, con stime di valutazione fino a 900 miliardi di dollari, ha alimentato la proliferazione di mercati secondari. Questi offrono "esposizione" ai titoli, spesso tramite strumenti complessi come i contratti futures perpetui pre-IPO, che replicano il valore senza conferire possesso effettivo. Alcune società del settore crypto hanno introdotto prodotti di investimento legati a queste tecnologie, i quali potrebbero celare ulteriori rischi di frode e incertezza legale.

Restrizioni sui trasferimenti e rischi di frode

Anthropic ha sottolineato che sia le azioni ordinarie che quelle privilegiate sono soggette a severe restrizioni di trasferimento.

È esplicitamente proibito e considerato non valido il trasferimento di azioni a veicoli di scopo speciale (SPV) o tramite futures legati all'equity senza approvazione formale. Anche KuCoin ha ribadito avvertimenti sui pericoli di trasferimenti non autorizzati e titoli tokenizzati. Anthropic ha categoricamente vietato agli SPV di acquisire le proprie azioni, qualificando tali trasferimenti come potenzialmente fraudolenti.

Implicazioni e cautela per gli investitori

L'avvertimento di Anthropic evidenzia una problematica diffusa nei mercati azionari privati, dove la forte domanda per le azioni di aziende tecnologiche in rapida crescita ha favorito un incremento delle transazioni attraverso canali non regolamentati.

Ciò genera confusione e rischi significativi per gli investitori. In un contesto di volatilità, come suggerito dall'Indice Fear & Greed, è fondamentale esercitare cautela per evitare trappole e perdite economiche.