Durante la conferenza “Future of Everything” del Wall Street Journal, il magnate dei media Barry Diller ha offerto una prospettiva incisiva sull’intelligenza artificiale avanzata. Sebbene non nutra dubbi sulla persona di Sam Altman, che considera sincero e dotato di valori, Diller ha evidenziato come la questione cruciale non sia la fiducia nel singolo, bensì la consapevolezza di affrontare una frontiera incerta: l’AGI, l’Intelligenza Artificiale Generale, che si sta rapidamente avvicinando.

Diller ha affermato che «la fiducia potrebbe essere irrilevante, perché le cose che stanno accadendo sorprendono perfino chi le ha generate».

L’evoluzione rapida dell’AI apre scenari di cui nemmeno i suoi creatori hanno piena cognizione. «Abbiamo intrapreso un percorso che cambierà quasi tutto. Non è una novità, ma se non imponiamo dei guardrail, un’AGI potrà farlo da sola. E una volta che ciò accade, non si torna più indietro», ha ammonito.

Il dilemma: fiducia individuale e ignoto tecnologico

Barry Diller ha tracciato una netta distinzione tra le buone intenzioni degli attuali leader dell’AI, tra cui Altman, e il problema strutturale rappresentato dall’ignoto. La fiducia, di per sé, non è sufficiente se la traiettoria tecnologica si sviluppa in modo incontrollato. L’AGI non è più un orizzonte lontano, ha sottolineato Diller: «Ci siamo quasi, sempre più vicini, sempre più veloce».

In questo contesto, sono indispensabili guardrail robusti, per evitare il rischio che un’intelligenza artificiale autonoma imponga le proprie regole, rendendo impossibile ogni ritorno.

Voci contrapposte: fiducia e turbolenze interne

Nonostante la sua visione sull’irrilevanza della fiducia nel contesto dell’AGI, Diller ha espresso un appoggio personale ad Altman, definendolo «una persona decente, con valori». Tuttavia, il magnate ha ribadito che la questione fondamentale non è quanto fidarsi di chi guida lo sviluppo, ma piuttosto come gestire le implicazioni di una forza che, una volta scatenata, non si può più arrestare. Parallelamente, emerge un quadro più complesso: Mira Murati, ex chief technology officer e brevemente CEO di OpenAI, ha testimoniato che Altman avrebbe generato «caos» e sfiducia tra i vertici, comunicando messaggi contraddittori a diversi interlocutori.

Nonostante il clima interno turbolento, Murati ha dichiarato di desiderare che Altman rimanesse alla guida, spiegando che il rischio maggiore era che «OpenAI fosse sull’orlo del disfacimento» senza una leadership chiara e inclusiva. Anche Shivon Zilis, ex membro del consiglio, avrebbe espresso preoccupazioni riguardo alla comunicazione interna, in particolare in relazione al lancio di ChatGPT senza un coordinamento efficace.

Il processo e lo scontro di visioni su OpenAI

La testimonianza di Murati si inserisce nel contesto del processo avviato da Elon Musk nel 2024, il quale accusa OpenAI di aver tradito la sua missione originaria, trasformandosi in una società a scopo di lucro. Musk chiede 150 miliardi di dollari in danni, facendo leva su presunti conflitti interni, contraddizioni strategiche e rapporti di fiducia deteriorati tra i dirigenti.

Questo processo potrebbe cambiare radicalmente lo sviluppo futuro di OpenAI, influenzando la sua governance, la strategia e le responsabilità nell'era dell’AGI.

Strategie preventive e il futuro dell’AGI

Mentre Diller identifica nell’ignoto il vero problema, dalle aule del tribunale emerge un’analisi complementare: l’esigenza di trasparenza, coerenza e stabilità nelle leadership. Il dibattito tra visioni idealistiche e gestionali suggerisce due piani di intervento: l’adozione urgente di regolamentazioni e strumenti di governance dell’AI, e lo sviluppo di meccanismi interni che promuovano dialogo e fiducia, per evitare che lo sviluppo tecnologico proceda in modo frammentato o sotto tensione.

In definitiva, la questione non è affidarsi a un singolo individuo, per quanto valido, ma piuttosto costruire contesti robusti, trasparenti e resilienti, capaci di governare l’impatto dell’Intelligenza Artificiale Generale.

Il prossimo passo cruciale è rafforzare la governabilità e la capacità riflessiva di fronte a un’AGI che si avvicina, dotata di potenzialità rivoluzionarie e conseguenze non ancora del tutto comprese.