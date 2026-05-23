La startup Deep Fission, operante nel settore dell'energia nucleare, ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica iniziale (IPO) da 156 milioni di dollari sul Nasdaq. Questa iniziativa segna un nuovo tentativo di quotazione per l'azienda, dopo un precedente sforzo fallito di accesso ai mercati pubblici tramite una fusione inversa con una società di acquisizione per scopi speciali (SPAC) lo scorso anno. L'obiettivo primario è raccogliere capitali essenziali per lo sviluppo del suo innovativo Gravity Nuclear Reactor.

Il percorso verso la quotazione

Nel settembre 2025, Deep Fission aveva tentato di accedere ai mercati pubblici attraverso una fusione inversa con Surfside Acquisition Inc., una SPAC. Tale operazione mirava a raccogliere 30 milioni di dollari, ma non si è concretizzata a causa delle preoccupazioni relative alla tecnologia non provata della startup, che hanno sollevato dubbi tra gli investitori e impedito la transazione.

Oggi, con la nuova IPO sul Nasdaq, la società punta a ottenere fondi significativamente maggiori. L'offerta prevede la messa in vendita di 6 milioni di azioni, ciascuna con un prezzo stimato tra i 24 e i 26 dollari. In caso di forte domanda, un'opzione di overallotment del 15% potrebbe aggiungere ulteriori 23,4 milioni di dollari ai proventi.

Innovazione e sfide tecniche

Deep Fission è impegnata nello sviluppo del Gravity Nuclear Reactor, un progetto che integra la consolidata tecnologia dei reattori ad acqua pressurizzata con installazioni avanzate nel sottosuolo. L'obiettivo è minimizzare l'infrastruttura di superficie e incrementare la sicurezza attraverso il contenimento geologico. Nonostante il potenziale tecnico, la startup si trova di fronte a sfide notevoli nella transizione dai pozzi di test a quelli commerciali, che richiederanno perforazioni di diametro superiore rispetto agli standard del settore petrolifero e del gas.

Strategie di finanziamento e prospettive

La crescente domanda globale di elettricità, alimentata in larga parte dall'espansione dei data center di intelligenza artificiale, ha generato un notevole interesse da parte di potenziali clienti per Deep Fission.

Tuttavia, il cammino verso l'IPO è reso complesso da una situazione finanziaria delicata. Il deficit finanziario della compagnia è aumentato considerevolmente, rendendo il successo dell'IPO cruciale per la sua sopravvivenza.

Nell'ultimo anno, Deep Fission ha ricevuto investimenti per 80 milioni di dollari, inclusa una quota significativa dal sviluppatore di data center Blue Owl. Nonostante ciò, i documenti SEC della compagnia riportano ancora un avviso di continuità aziendale, indicando che, senza il successo dell'IPO, i fondi potrebbero esaurirsi entro i prossimi 12 mesi.

Il futuro di Deep Fission

Malgrado le difficoltà passate e le complessità tecniche e finanziarie, Deep Fission mantiene una visione ottimistica, puntando a ottenere le licenze commerciali entro il 2027.

L'azienda è ben posizionata per capitalizzare la crescente richiesta di energia nucleare, ma deve ancora superare gli ostacoli intrinseci alla sua ambiziosa visione tecnologica.

In sintesi, mentre Deep Fission cerca di sfruttare il rinnovato entusiasmo per l'energia nucleare, resta da vedere se tale interesse si tradurrà in un successo duraturo. Con l'imminente offerta pubblica, l'attenzione è focalizzata sulla startup per verificare se sarà in grado di concretizzare le sue promesse e realizzare il suo innovativo approccio nel settore energetico.