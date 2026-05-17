Il recente accordo da 2,5 miliardi di dollari tra Eclipse e Cerebras non è un punto di arrivo, ma piuttosto la conferma e l'accelerazione di una visione strategica che da anni guida Eclipse Ventures: la cosiddetta “physical-world thesis”, ovvero l'intelligenza applicata al mondo fisico.

Una tesi lungimirante che prende forma

Nel 2015, Lior Susan ha fondato Eclipse con un'idea allora considerata radicale rispetto all'orientamento prevalente “software-first”: investire in hardware, robotica, infrastrutture e in tutti quei settori che operano nel mondo reale, non solo sullo schermo.

Quella che un tempo era una visione poco comune nella Silicon Valley, oggi si concretizza in una rete integrata di imprese e investimenti. L'intesa da 2,5 miliardi con Cerebras, lungi dal chiudere un ciclo, rappresenta solo l'inizio della piena realizzazione di questa tesi, puntando sull'intelligenza artificiale fisica per trasformare settori industriali cruciali.

1,3 miliardi per accelerare l’AI fisica

Appena un mese prima dell'accordo con Cerebras, Eclipse aveva già lanciato due nuovi fondi per un totale di 1,3 miliardi di dollari: uno da 591 milioni destinato a startup in fase iniziale e un altro per aziende già in crescita. Il focus di questi investimenti è chiaramente orientato a progetti di “physical AI” in ambiti strategici come i trasporti, l'energia, la robotica industriale, le infrastrutture e i chip intelligenti.

L'obiettivo è costruire un ecosistema integrato di imprese che collaborino fin dalle prime fasi, garantendo una rapida espansione e sinergie strategiche.

Cerebras: il motore fisico dell’AI

Per Eclipse, l'investimento in Cerebras non è un'operazione isolata, ma si posiziona come il fulcro dell'infrastruttura necessaria a sostenere l'evoluzione dei settori industriali verso un'intelligenza massiva. La tecnologia wafer-scale di Cerebras, capace di ridurre i tempi di apprendimento delle AI da settimane a pochi giorni, è considerata esemplare. All'interno dell'ecosistema di Eclipse, Cerebras è descritta come il motore della nuova economia intelligente, in grado di accelerare scoperte farmaceutiche, simulazioni scientifiche complesse e carichi computazionali su scala industriale.

Un ecosistema costruito per impattare il mondo reale

Il modello di Eclipse mira a una crescita sia orizzontale che verticale. Investimenti in aziende come Wayve, Arc, Redwood Materials, Bedrock Robotics, Mind Robotics e la stessa Cerebras creano una rete di imprese che operano lungo catene del valore industriali concrete. Questa sinergia tra robotica, software e hardware supera la tradizionale separazione tra tecnologia e le sue applicazioni pratiche nel mondo fisico.

Da pionieri visionari ad attori essenziali

Nel 2026, l'ecosistema di Eclipse si sta consolidando in modo significativo. Cerebras stessa si prepara al debutto in Borsa, con ambiziosi obiettivi di valutazione che potrebbero raggiungere i 250 miliardi di dollari.

Eclipse, con 10 miliardi di dollari di asset under management, si afferma come uno dei principali fondi a livello globale dedicati all'hard-tech. La posizione centrale di Cerebras in questa evoluzione trasforma una tesi pionieristica in una tangibile infrastruttura di progresso.

Attraverso questi investimenti strategici, Eclipse non si limita ad acquisire singole innovazioni, ma costruisce una piattaforma multipolare dove l'AI cessa di essere una mera esperienza digitale per diventare una forza motrice fisica. Se l'AI digitale ha ridefinito il concetto di software, l'obiettivo di Eclipse è che l'AI fisica riscriva le regole dell'industria reale.