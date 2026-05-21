La startup londinese Fresha, specializzata in prenotazioni beauty e wellness, ha annunciato il 21 maggio 2026 un investimento da 80 milioni di dollari. Il finanziamento di KKR porta la valutazione dell’azienda oltre il miliardo di dollari, confermando lo status di unicorno.

Fondata nel 2015, Fresha ha visto una crescita significativa. Nel 2021 contava 60.000 attività e 150.000 professionisti in 120 paesi. Oggi supera 140.000 attività e gestisce oltre 35 milioni di appuntamenti mensili, pari a un miliardo di prenotazioni annuali. Tali numeri la rendono una delle piattaforme di scheduling più vaste al mondo.

Crescita e futuro

L’azienda ha mostrato un’accelerazione importante. Con 285 milioni di dollari raccolti, Fresha destinerà i fondi all’espansione geografica e allo sviluppo di funzionalità AI.

Strategia KKR

L’investimento di KKR, tramite il suo fondo growth equity, indica la maturità di Fresha. Il fondo punta su business con modelli comprovati e potenziale di scala, superando lo stadio early-stage.

Impatto mercato beauty & wellness

L’ingresso di Fresha tra gli unicorni evidenzia la trasformazione digitale del beauty & wellness. Aziende come Fresha ottimizzano le operazioni e ridefiniscono l’esperienza cliente tramite piattaforme omnicanale e automazione intelligente.

Espansione e AI

Il nuovo capitale permetterà a Fresha di estendere l’offerta a nuovi mercati e di integrare strumenti di intelligenza artificiale.

Questi saranno chiave per personalizzare i servizi, migliorare l’efficienza operativa e supportare i professionisti del settore.

La combinazione di posizione consolidata, forte crescita quantitativa e focus sull'AI rende Fresha una realtà da monitorare nel panorama tech europeo.