YouTube ha presentato importanti novità durante il Google I/O del 19 maggio 2026, introducendo una rinnovata esperienza di ricerca video basata sull'intelligenza artificiale, denominata Ask YouTube. Contestualmente, la piattaforma ha integrato il modello AI Gemini Omni in YouTube Shorts Remix e nell'app YouTube Create, potenziando le capacità creative dei creator con funzioni di remix avanzato.

Ask YouTube: la ricerca conversazionale

La funzionalità Ask YouTube mira a trasformare la ricerca video in un dialogo intelligente. Gli utenti possono formulare domande complesse in linguaggio naturale, come «come insegnare a un bambino ad andare in bicicletta?» o «recensioni di giochi cozy per rilassarsi la sera?».

Il sistema elabora risposte aggregate da Short e video lunghi, offrendo la possibilità di affinare la ricerca con ulteriori quesiti.

A differenza dei tradizionali elenchi, YouTube restituisce una risposta strutturata e interattiva. Attualmente, Ask YouTube è disponibile per utenti Premium maggiorenni negli Stati Uniti tramite l'interfaccia youtube.com/new, con un'espansione su scala più ampia prevista nei prossimi mesi.

Gemini Omni: remix creativi e automazione

L'integrazione di Gemini Omni nei remix dei Shorts e nell'app YouTube Create introduce nuove possibilità creative. Questo modello AI permette di generare varianti di un video partendo da prompt testuali o immagini, ad esempio inserendo scene in stile anni '90 o posizionando l'utente accanto ad altri creator, il tutto preservando il contesto originale del video.

Gemini Omni interpreta le intenzioni dell'utente, gestendo automaticamente modifiche complesse a video e audio. Questo alleggerisce il lavoro tecnico, stimolando l'immaginazione creativa. Lo strumento è già disponibile gratuitamente in Shorts Remix e nell'app YouTube Create, con un futuro deployment nell'AI Playground.

Tutele per i creator e controllo

Nonostante l'accelerazione verso l'AI, YouTube ha implementato importanti protezioni per i creator. I remix realizzati con Gemini Omni includono un watermark digitale, metadati identificativi e un link al video originale. Inoltre, lo strumento di likeness detection, ora esteso a tutti i creator maggiorenni, consente di rilevare e gestire usi non autorizzati del proprio volto o contenuto, permettendo anche di richiederne la rimozione.

Una nuova era per ricerca e creazione

L'evoluzione di YouTube si orienta verso una fruizione più conversazionale e una creazione assistita dall'AI. Ask YouTube promuove una discovery più personalizzata e meno dipendente dalle parole chiave, mentre Gemini Omni democratizza strumenti avanzati di editing video, rendendoli accessibili anche a chi non possiede competenze tecniche specifiche ma ha idee originali da esprimere.

La sfida consiste nel bilanciare l'introduzione dell'AI con la necessità di preservare l'autonomia creativa e la fiducia tra creator e piattaforma. La trasparenza, il controllo da parte degli autori e strumenti affidabili per la protezione dell'identità digitale sono fondamentali.

L'adozione di watermark e meccanismi di opt-out espliciti rappresenta un passo significativo in questa direzione.

In sintesi, YouTube sta ridefinendo due pilastri della sua interfaccia: la ricerca, che evolve da funzione passiva a dialogo proattivo, e la creazione, che si trasforma da dominio esclusivo dell'esperto a forma di espressione ibrida, dove l'AI supporta e amplifica lo spirito creativo umano.