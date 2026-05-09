General Motors (GM) ha accettato di pagare una sanzione civile record di 12,75 milioni di dollari per violazioni della privacy in California, la più alta mai imposta dal California Consumer Privacy Act. L'indagine, condotta dal Procuratore Generale Rob Bonta e altre agenzie, ha rivelato che GM ha venduto, senza consenso, dati dal servizio OnStar – inclusi nomi, contatti, geolocalizzazione e abitudini di guida di centinaia di migliaia di automobilisti californiani – a broker dati come LexisNexis Risk Solutions e Verisk Analytics.

Il Contesto della Violazione

Tra il 2020 e il 2024, queste pratiche illecite hanno generato per GM circa 20 milioni di dollari. Nonostante la vendita, i premi assicurativi in California non hanno subito variazioni dirette, dato che la legge statale ne vieta l'uso per le tariffe. Bonta ha sottolineato come GM avesse rassicurato i clienti sull'uso responsabile dei dati, una promessa disattesa.

Termini e Implicazioni dell'Accordo

L'accordo prevede che GM versi la sanzione e cessi la vendita di dati di guida a società di reporting per cinque anni. L'azienda dovrà eliminare i dati dei conducenti in suo possesso entro 180 giorni, salvo consenso esplicito, e richiederà a LexisNexis e Verisk la cancellazione dei dati.

Bonta ha dichiarato che GM "ha venduto i dati dei conducenti californiani senza la loro conoscenza o consenso", e che l'accordo "sottolinea l'importanza della minimizzazione dei dati nella legge sulla privacy".

GM aveva già raggiunto un accordo con la Federal Trade Commission (FTC) per la cessione di dati, con un ordine che vietava la vendita di alcuni dati da parte di GM e OnStar. GM ha affermato che l'accordo riguarda "Smart Driver", un prodotto interrotto nel 2024, e rafforza le proprie pratiche di protezione della privacy. La vicenda evidenzia le sfide nella gestione dei dati personali nell'era digitale e l'importanza di un quadro normativo rigoroso.