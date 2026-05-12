Google ha recentemente svelato Googlebooks, una nuova e innovativa linea di laptop progettati per integrare l'intelligenza artificiale in ogni aspetto dell'esperienza utente. Questi dispositivi, costruiti attorno a Gemini, la famiglia di modelli AI di punta di Google, promettono di ridefinire l'informatica personale, offrendo un supporto proattivo e personalizzato.

L'innovazione al centro: funzionalità AI-native

La caratteristica distintiva dei Googlebooks è la loro integrazione nativa dell'AI, una vera novità nel panorama dei laptop. Tra le funzionalità più rilevanti spicca il Magic Pointer, un cursore intelligente potenziato da Gemini.

Questo strumento va oltre il semplice puntamento e clic, fornendo suggerimenti contestuali rapidi basati sul contenuto visualizzato sullo schermo. Per esempio, puntando una data in un'email, il sistema può suggerire di impostare un promemoria o un evento nel calendario. Allo stesso modo, selezionando due immagini, come quelle di un soggiorno e di un nuovo divano, è possibile visualizzarle insieme per un'anteprima immediata.

Un'altra innovazione significativa è l'integrazione fluida con gli smartphone Android. Gli utenti potranno accedere e utilizzare le applicazioni del proprio telefono direttamente dal Googlebook. Questa funzionalità elimina la necessità di passare da un dispositivo all'altro; ad esempio, completare una lezione di Duolingo o accedere a file dallo smartphone sarà possibile direttamente dal laptop, trasformandolo in un vero e proprio hub centrale per le attività digitali.

Una transizione strategica e un nuovo ecosistema

L'introduzione dei Googlebooks segna una transizione strategica fondamentale per Google, che si allontana da ChromeOS per abbracciare un nuovo sistema operativo basato su Android con l'AI integrata fin dalle fondamenta. Questa mossa posiziona Google come un competitor diretto di Microsoft, che ha già introdotto i propri PC AI-native.

La collaborazione con i principali produttori di hardware come Acer, Asus, Dell, HP e Lenovo evidenzia che i Googlebooks non rappresentano solo un'evoluzione hardware, ma un vero e proprio cambio di paradigma. Questa iniziativa arriva 15 anni dopo il lancio dei Chromebook, con l'obiettivo di succedere gradualmente a questi dispositivi, che hanno avuto un ruolo centrale in scuole e uffici a livello globale.

Supporto e prospettive future

Google ha rassicurato che continuerà a supportare gli attuali utenti di Chromebook con aggiornamenti, sebbene la transizione verso la nuova esperienza Googlebooks per alcuni modelli non sia ancora stata dettagliata. L'azienda intende garantire che i dispositivi esistenti ricevano gli aggiornamenti previsti dai loro impegni di supporto.

Le aspettative sono alte: la sinergia tra il nuovo sistema operativo e le potenti capacità di Gemini è destinata a ridefinire le interazioni utente-laptop. Funzionalità come "Create your Widget" permetteranno agli utenti di creare dashboard personalizzate, integrando informazioni dal web e dalle app Google come Gmail e Calendar. Questo consentirà, ad esempio, di organizzare un evento familiare raccogliendo dettagli di volo e hotel, prenotazioni di ristoranti e persino un conto alla rovescia, migliorando significativamente la produttività e l'organizzazione quotidiana.

Con il lancio previsto per l'autunno, i Googlebooks aprono una nuova era per l'ecosistema tecnologico di Google, promettendo funzionalità reattive e personalizzabili che mirano a trasformare radicalmente l'interazione con il proprio dispositivo.