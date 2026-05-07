Nel dinamico settore dell'HR tech, Gusto si afferma con un traguardo finanziario di rilievo: il superamento di 1 miliardo di dollari di ricavi. Questa cifra, che rappresenta i guadagni effettivi degli ultimi dodici mesi, distingue l'azienda dai suoi principali concorrenti, come Deel e Rippling, i quali hanno annunciato risultati simili basati sui ricavi annualizzati (ARR). Tale performance sottolinea la solidità e la crescente influenza di Gusto nel panorama tecnologico dedicato alle risorse umane.

La Traiettoria di Crescita e le Acquisizioni Strategiche

Fondata quattordici anni fa, Gusto ha consolidato la sua posizione offrendo servizi di payroll essenziali per le piccole imprese. Nel tempo, l'offerta si è ampliata significativamente, includendo la compliance fiscale, i benefici sanitari e i piani 401(k). Un passo cruciale in questa espansione è stata l'acquisizione di Guideline per circa 600 milioni di dollari, operazione che ha permesso di integrare e potenziare i servizi di piani pensionistici, ora offerti come Gusto 401(k). Questa strategia ha portato a un cambiamento sostanziale nella composizione dei ricavi: oltre la metà del fatturato annuale ricorrente di Gusto deriva oggi da servizi che vanno ben oltre la gestione tradizionale del payroll, evidenziando una diversificazione efficace e una maggiore profondità nell'offerta.

L'Innovazione AI al Servizio dell'Efficienza

Gusto si distingue anche come pioniere nell'adozione dell'intelligenza artificiale (AI) per ottimizzare le operazioni e migliorare il supporto clienti. Con l'ingresso di Rahul Patil, CTO di Anthropic, nel consiglio di amministrazione, l'azienda ha registrato notevoli progressi: il 50% del nuovo codice generato e un'analoga percentuale delle richieste di assistenza clienti sono ora gestite dall'AI. L'integrazione di strumenti avanzati come ChatGPT e Slack ha ulteriormente raffinato le operazioni di payroll, consentendo una gestione più intuitiva e basata sul linguaggio naturale.

Posizionamento di Mercato e Prospettive Future

Con una valutazione di 9,3 miliardi di dollari, Gusto si presenta come un attore dal potenziale ancora inespresso rispetto ai suoi ricavi, posizionandosi in modo favorevole per future raccolte fondi o una possibile IPO (Offerta Pubblica Iniziale).

La sua stabilità è ulteriormente rafforzata dalla capacità di mantenersi al di fuori delle controversie legali che coinvolgono i suoi concorrenti in accuse di spionaggio aziendale. Nonostante il mercato IPO incerto, l'azienda mantiene una chiara focalizzazione sulla crescita del servizio e sull'espansione della clientela, piuttosto che su un debutto pubblico imminente.

Josh Reeves, CEO e co-fondatore di Gusto, ha ribadito l'importanza di concentrarsi sull'innovazione e sul servizio a oltre 500.000 piccole imprese negli Stati Uniti. Con una robusta pipeline di nuovi prodotti e una presenza consolidata, Gusto continua a rafforzare la sua posizione come forza trainante nel settore dell'HR tech, privilegiando l'espansione e la soddisfazione del cliente rispetto alle speculazioni di mercato.