L'attacco informatico che ha colpito il sistema di trasporto pubblico della contea di Los Angeles (LACMTA) a marzo ha rivelato una chiara escalation nelle operazioni cyber-iraniane contro le infrastrutture critiche statunitensi. L'intrusione, attribuita al gruppo hacker filo-iraniano Ababil of Minab, ha comportato il furto di almeno 700 gigabyte di dati, tra cui email e backup, e la chiusura temporanea di sezioni della rete del LA Metro, con un recupero durato settimane. L'attribuzione si basa su tracce digitali che collegano i server violati a precedenti campagne legate a Teheran.

Le rivendicazioni e le modalità dell'attacco

Il gruppo Ababil of Minab ha rivendicato l'azione tramite pubblicazioni su Telegram e sul proprio sito web. Le rivendicazioni includevano l'accesso amministrativo a sistemi critici, quali l'ambiente di virtualizzazione VMware vCenter, i server web IIS e un sistema operativo di gestione del deposito ferroviario in tempo reale. Questi elementi evidenziano una significativa esposizione dei sistemi OT dell'autorità di trasporto. Il gruppo ha dichiarato di aver cancellato 500 TB di dati e sottratto 1 TB di informazioni sensibili, avvertendo che “questa è solo l'inizio”.

Il legame con lo Stato iraniano

L'analisi forense ha messo in luce un legame diretto con lo Stato iraniano, in particolare con l'infrastruttura precedentemente attribuita al Ministero dell’Intelligence e Sicurezza (MOIS).

Secondo le indagini, Ababil of Minab non agisce come entità indipendente, ma è piuttosto un'operazione orchestrata dalla stessa struttura statale. Il suo modus operandi è simile a quello del precedente gruppo Handala, responsabile all'inizio del 2026 di attacchi distruttivi contro migliaia di dispositivi della società medtech Stryker.

Contesto geopolitico e minacce emergenti

La motivazione strategica di queste operazioni è strettamente collegata alle tensioni geopolitiche. A seguito di attacchi aerei israeliani e statunitensi sul suolo iraniano, si è osservata una marcata accelerazione degli attacchi cyber-iraniani verso obiettivi occidentali, con un focus particolare sulle infrastrutture sensibili.

Era stato lanciato un avvertimento riguardo a hacker iraniani che prendevano di mira le infrastrutture critiche del paese.

Implicazioni e strategie di difesa future

Questo incidente solleva interrogativi cruciali sulla resilienza delle infrastrutture critiche e sull'affidamento alle tecnologie OT. Sottolinea la necessità di un monitoraggio in tempo reale e di strategie efficaci di attribution e risposta. L'importanza di strumenti avanzati per la threat intelligence è evidente, così come la necessità per le infrastrutture di trasporto di rafforzare le proprie difese attraverso la segmentazione, backup isolati, monitoraggio continuo e una solida collaborazione pubblico-privato. In un'era in cui il cyber è un strumento di proiezione geopolitica, il confine tra hacktivismo e forme di guerra si assottiglia.

L'attacco al LA Metro dimostra che, anche senza interruzioni immediate del servizio, l'impatto psicologico e operativo può essere significativo. Le organizzazioni devono quindi evolvere le proprie strategie di difesa, puntando su rapidità, attribuzione precisa e comunicazione trasparente.