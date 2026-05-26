L'intelligenza artificiale fisica (Physical AI) sta compiendo passi da gigante, e la startup Human Archive, con sede nella Silicon Valley, si posiziona come attore chiave, sfruttando la fiorente gig economy indiana per raccogliere i dati essenziali all'addestramento dei robot. In un contesto dove il mercato indiano delle consegne di cibo online e dei servizi domestici on-demand ha visto una crescita esponenziale, con player come Zomato, Swiggy, Urban Company, Snabbit e Pronto, Human Archive ha individuato un'opportunità strategica.

La raccolta di dati egocentrici per l'AI

Human Archive collabora con aziende del settore per equipaggiare i lavoratori con speciali caschetti dotati di videocamere. L'obiettivo è acquisire dati egocentrici, ovvero video in prima persona di compiti quotidiani, informazioni cruciali per insegnare ai robot a interagire con il mondo reale. Con oltre 1.000 caschetti attivi distribuiti in settori come i servizi a domicilio, l'ospitalità e la ristorazione, il progetto ha rapidamente attratto l'attenzione degli investitori, culminando in un finanziamento di 8,2 milioni di dollari da importanti venture capital e angel investor legati a realtà come OpenAI e Nvidia.

Fondata da un team di Berkeley e Stanford con background nella robotica e nell'hardware, Human Archive mira a risolvere la carenza di dati di alta qualità sul comportamento umano, un collo di bottiglia critico per l'avanzamento dell'AI fisica.

Nonostante il potenziale, la collaborazione con grandi attori del mercato indiano, come Urban Company e Pronto, ha incontrato resistenze, con alcune aziende che hanno rifiutato partnership. Anche Snabbit, pur avendo esplorato una potenziale partnership per la Physical AI, ha dichiarato di non aver proceduto con alcuna implementazione operativa. Questi rifiuti hanno generato un dibattito pubblico sulle implicazioni etiche e di privacy della raccolta dati.

Tecnologia multisensoriale e sfide sulla privacy

Per differenziarsi, Human Archive non si limita alla sola acquisizione video. La startup sta sviluppando e impiegando dispositivi avanzati come guanti tattili, tute per la motion capture e telecamere da polso.

Questi strumenti permettono di catturare dati su movimento e forza tattile, sincronizzati con immagini RGB-D (colori e profondità in tempo reale), creando dataset molto più ricchi e preziosi per i laboratori di AI. Questa capacità di sincronizzazione multisensoriale su larga scala è considerata un vantaggio unico, suscitando l'interesse di importanti laboratori e università internazionali.

La raccolta dati in India avviene anche attraverso un modello che offre ai consumatori servizi scontati in cambio del consenso alla registrazione. Questa opzione è spesso accolta favorevolmente, poiché le registrazioni video possono aiutare a risolvere dispute sulla qualità del servizio. I lavoratori partecipanti ricevono un compenso orario, sebbene inferiore a quello offerto da alcuni concorrenti.

La presenza capillare di Human Archive sul territorio indiano consente di mantenere questi costi più contenuti, facilitando l'accesso alla AI economy.

Tuttavia, le preoccupazioni sulla privacy rimangono centrali. Human Archive assicura la piena conformità con la legge indiana sulla protezione dei dati personali (DPDP Act), garantendo politiche sulla privacy chiare, consenso informato, anonimizzazione dei dati e sfocatura dei volti. Il Ministero indiano dell'Elettronica e della Tecnologia dell'Informazione sta comunque esaminando attentamente i meccanismi di consenso e le pratiche di raccolta dati delle startup operanti in questo settore.

Espansione e futuro della Physical AI

Oltre all'India, Human Archive ha avviato l'espansione nel Sud-est asiatico e negli Stati Uniti, dove sta sperimentando programmi pilota per offrire servizi domestici in cambio di dati.

La startup sta anche costruendo una piattaforma per consentire a chiunque di partecipare alla raccolta dati e guadagnare. Il successo di Human Archive dipenderà dalla sua capacità di stringere nuove partnership e di fornire dati unici e voluminosi, elementi cruciali per soddisfare la crescente domanda dei laboratori di Physical AI impegnati nella costruzione di robot capaci di interagire fisicamente con il mondo.