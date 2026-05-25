Il 25 maggio 2026, è stato lanciato un monito significativo riguardo al crescente potere delle grandi aziende tecnologiche, comunemente note come Big Tech. Questo allarme, espresso da Leone, ha posto l'accento sulla preoccupante concentrazione di potere che si sta verificando, ormai saldamente nelle mani di pochi soggetti. L'intervento di Leone ha evidenziato con chiarezza l'influenza pervasiva esercitata da queste entità dominanti, sottolineando le profonde implicazioni che una simile concentrazione può generare sia sul mercato globale che sulla società nel suo complesso.

Leone: rischi per democrazia e concorrenza

Durante il suo discorso, Leone ha affermato con fermezza che "il potere nelle mani di pochi può rappresentare un rischio concreto per la democrazia e per la libera concorrenza". Ha proseguito spiegando che la presenza ormai dominante di alcune specifiche aziende tecnologiche comporta una responsabilità estremamente significativa, che si estende ben oltre il mero aspetto economico, toccando profondamente anche la sfera sociale. Il suo intervento ha toccato anche il cruciale tema della regolamentazione, evidenziando l'impellente necessità di garantire un delicato equilibrio tra l'impulso all'innovazione tecnologica e la fondamentale tutela dei diritti individuali dei cittadini e degli utenti.

La concentrazione del potere delle Big Tech nel dibattito globale

Leone ha posto un forte accento sull'importanza di monitorare attentamente le dinamiche di mercato che vedono le grandi aziende tecnologiche come protagoniste indiscusse. Il tema della concentrazione del potere in un numero ristretto di operatori è, infatti, oggetto di crescente attenzione e dibattito non solo a livello nazionale, ma anche da parte di istituzioni e autorità di regolamentazione internazionali. Le Big Tech, come riconosciuto, forniscono servizi digitali fondamentali e, grazie alla loro posizione di quasi monopolio, sono in grado di influenzare in maniera determinante il mercato unico digitale. Per affrontare queste sfide, sono state introdotte normative specifiche, come il Digital Markets Act, che mira a limitare gli abusi di posizione dominante e a promuovere un ecosistema digitale più equo e competitivo.

Le riflessioni di Leone si inseriscono, pertanto, in un dibattito ampio e attuale, che coinvolge attivamente istituzioni, aziende e la cittadinanza, e che è cruciale per definire il futuro della regolamentazione delle piattaforme digitali e la tutela dei diritti nell'era dell'economia digitale.