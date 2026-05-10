Lime, la startup della micromobilità nota per i suoi e-scooter e e-bike verdi, ha formalmente depositato la domanda per una IPO presso la Securities and Exchange Commission l'8 maggio 2026. Questo segna una svolta strategica nel suo percorso verso i mercati pubblici. L'annuncio, diffuso il 10 maggio 2026, evidenzia come l'azienda ritenga giunto il momento favorevole per la quotazione in borsa, puntando su crescita e sostenibilità finanziaria.

Crescita dei ricavi e sfide di redditività

I dati del filing rivelano una significativa traiettoria di crescita dei ricavi: da 521 milioni di dollari nel 2023, a 686,6 milioni nel 2024, fino a 886,7 milioni nel 2025.

Nonostante questa espansione, la redditività rimane un obiettivo cruciale. Lime ha registrato perdite nette pari a 122,3 milioni nel 2023, diminuite a 33,9 milioni nel 2024, ma risalite a 59,3 milioni nel 2025. Tuttavia, l'azienda ha mantenuto un flusso di cassa libero positivo per tre anni consecutivi, raggiungendo 104 milioni di dollari nel 2025, quasi il doppio rispetto all'anno precedente.

La partnership strategica con Uber e l'espansione

Fondata nel 2017, Lime, operante come Neutron Holdings Inc., ha integrato l'attività di Jump, acquisita da Uber nel 2020, consolidando così la sua penetrazione sul mercato. Attualmente, Lime è presente in 230 città e 29 Paesi. Beneficia inoltre di una partnership esclusiva con Uber, che integra direttamente i servizi di Lime nell'app dell'ecosistema ride-hailing.

Circa il 14,3% dei ricavi del 2025 sono stati generati grazie a questa sinergia.

Il percorso di Lime verso l'IPO

L'idea della quotazione era coltivata da tempo. Già nel 2021, Lime aveva raccolto 523 milioni di dollari in finanziamenti convertibili, una fase preparatoria esplicita per un'IPO che mirava a evitare il ricorso a una SPAC. Nel 2023, il CEO Wayne Ting aveva affermato che l'azienda possedeva "economia, crescita e redditività" necessarie per affrontare i mercati, attendendo solo il miglioramento delle condizioni generali.

Il contesto competitivo e le prospettive future

Il settore della micromobilità è ancora caratterizzato da sfide significative legate alla redditività. Competitor come Bird, che si è quotata in borsa tramite SPAC nel 2021, hanno incontrato difficoltà nella gestione dei costi e nell'espansione sostenibile.

Lime intende dimostrare al mercato che una IPO ben calibrata, sostenuta da flussi di cassa positivi e da strategie tecnologiche come la produzione interna dei veicoli, può fare la differenza.

L'ingresso di Lime sui mercati arriva in un momento in cui il panorama delle IPO sembra riaprire a nuove opportunità. Altri operatori tecnologici e del settore della mobilità stanno valutando la quotazione, segnalando un rinnovato interesse per i titoli Growth, in particolare nei segmenti innovativi e sostenibili.

Lime presenta agli investitori un quadro interessante: ricavi in crescita, free cash flow sostenibile, partnership strategiche con Uber e una rete globale estesa. La domanda cruciale, tuttavia, è se l'azienda riuscirà a convincere i mercati della sua capacità di raggiungere una redditività duratura, o se seguirà le incertezze osservate in altri casi del settore.

Nei prossimi mesi, sarà fondamentale monitorare le prossime tappe: il pricing dell'offerta, la selezione dei sottoscrittori, eventuali roadshow e il feedback iniziale dei mercati. In questa scommessa di IPO — una "IPO gamble" — Lime ha puntato forte; la sfida ora è trasformare l'ottimismo in performance reali e concrete.