Lucid Motors sta attraversando un periodo di incertezza e riorganizzazione, annunciando di non poter più garantire le stime di produzione di veicoli elettrici per l'anno in corso. Questa revisione giunge in concomitanza con l'arrivo di un nuovo CEO e l'implementazione di significative misure di riduzione dei costi. Le previsioni per il 2026, inoltre, sono state influenzate negativamente da persistenti problemi nella catena di approvvigionamento e da un contesto economico generale sfavorevole.

Una strategia di produzione moderata per il 2026

L'azienda ha dichiarato che la produzione per il 2026 è attesa crescere a un ritmo più lento rispetto agli anni precedenti, a causa di diverse problematiche lungo la catena di approvvigionamento e dell'incertezza legata alle tariffe commerciali.

Nonostante ciò, la previsione attuale si attesta tra 25.000 e 27.000 veicoli, una cifra che rappresenta comunque un raddoppio rispetto ai volumi del 2025.

La strategia di Lucid include l'espansione della produzione del nuovo SUV Gravity e il lancio di una piattaforma per veicoli elettrici di medie dimensioni, con l'obiettivo di ampliare la portata del mercato. Tuttavia, questa espansione è ostacolata da difficoltà quali la carenza di chip e problemi nella fornitura di terre rare.

Implicazioni economiche e risposte organizzative

La riorganizzazione aziendale ha comportato anche un significativo taglio del 12% del personale negli Stati Uniti, un'azione mirata a generare risparmi per circa 500 milioni di dollari nell'arco di tre anni.

A complicare il quadro, Lucid ha registrato una perdita maggiore del previsto nel quarto trimestre del 2026. Nonostante un notevole incremento del fatturato del 123%, raggiungendo i 522,7 milioni di dollari, le perdite si sono amplificate a causa delle restrizioni produttive.

Sfide e opportunità future

Marc Winterhoff, il nuovo CEO, ha enfatizzato l'importanza di un approccio prudente, riconoscendo che le lunghe catene di approvvigionamento sono intrinsecamente suscettibili a imprevisti. Per mitigare i rischi e onorare un contratto decennale per la vendita di fino a 100.000 veicoli in Arabia Saudita, Lucid prevede di avviare la produzione di veicoli di medie dimensioni in Medio Oriente, prima di espandere ulteriormente le operazioni negli Stati Uniti.

Lucid sta inoltre investendo in tecnologie avanzate di assistenza alla guida (ADAS) e software, nell'ottica di lanciare una flotta di robotaxi in collaborazione con Uber e Nuro. Questa iniziativa mira a posizionare l'azienda in un mercato che, entro il 2035, potrebbe raggiungere un valore stimato di 700 miliardi di dollari.

In un contesto globale complesso, il bilanciamento tra i rischi di approvvigionamento e l'innovazione tecnologica si rivela cruciale per l'azienda. L'attenzione di Lucid sui veicoli elettrici, la sostenibilità e le partnership strategiche potrebbe, a lungo termine, consolidare la sua posizione come attore chiave nel futuro del settore automobilistico.