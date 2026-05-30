Meta Platforms si prepara a testare un innovativo pendente AI, un dispositivo indossabile previsto entro i prossimi dodici mesi. L'iniziativa rientra in un piano strategico per rafforzare la divisione hardware Reality Labs, attualmente in perdita, e promuovere l'adozione dell'intelligenza artificiale proprietaria di Meta tramite nuovi wearable intelligenti.

Ecosistema AI e sfide Reality Labs

Il pendente AI sarà affiancato da un'espansione degli AI glasses e dal lancio di Wearables for Work. L'obiettivo è aumentare l'adozione degli strumenti AI di Meta, incluse versioni in abbonamento delle app.

Questa strategia è dettata dalla necessità di risollevare Reality Labs, che ha registrato perdite per circa 4 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026, con ricavi di soli 402 milioni. Meta mira a vendere 10 milioni di dispositivi wearable nella seconda metà del 2026, espandendo la disponibilità internazionale.

Limitless e strategia integrata

Il progetto del pendente AI nasce dall'acquisizione, a dicembre 2025, della startup Limitless (ex Rewind), che aveva sviluppato un pendente intelligente per registrare conversazioni. Meta ha interrotto la vendita del prodotto. L'approccio di Meta è integrare software AI, hardware e offerte B2B per un ecosistema redditizio. Il pendente AI si inserisce in questa visione, potenziata da AI glasses e la linea Wearables for Work.

Questo impulso verso l'hardware intelligente segna un cambio di rotta per Reality Labs, che dopo i tagli del 2026, si è spostata dal metaverso ai wearable AI come asset strategico.

Il futuro dei wearable

Il pendente AI di Meta mira a consolidare i wearable come canale per l'intelligenza artificiale diffusa. A differenza di dispositivi precedenti, Meta punta su integrazione profonda, utilità orientata al lavoro e accesso certificato ai propri ecosistemi AI. Per raggiungere le 10 milioni di unità vendute nella seconda metà del 2026, sarà cruciale un mix efficace di prezzo, distribuzione globale e comunicazione trasparente dei benefici, affrontando le criticità legate alla sicurezza e alla gestione dei dati sensibili. Questo pendente AI potrebbe così inaugurare una nuova era per i dispositivi indossabili, trasformandoli da semplici gadget in veri e propri hub personali di intelligenza artificiale.