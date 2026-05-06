Microsoft si trova di fronte a un dilemma strategico: da un lato, la rapida espansione dei data center per sostenere l’esplosione dell’intelligenza artificiale (AI); dall’altro, un ambizioso impegno ambientale che prevede la corrispondenza oraria tra consumi e produzione da fonti rinnovabili su ogni rete. Questo obiettivo, più stringente del classico impegno annuale, sta mettendo in discussione gli obiettivi di sostenibilità fissati per il 2030.

La spinta verso l’AI e le tensioni sulla rinnovabilità

L’azienda sta considerando di rallentare o ridimensionare l’obiettivo di “hourly matching” della sua energia elettrica con fonti rinnovabili sulla stessa rete in cui opera, un traguardo fissato per il 2030.

A differenza del più comune obiettivo annuale, la corrispondenza oraria richiede infrastrutture energetiche capaci di seguire il consumo in tempo reale, un elemento cruciale per l’uso intensivo e variabile dei data center per intelligenza artificiale. La crescita rapida di queste infrastrutture ha reso complessa la sostenibilità del modello finora adottato. Sebbene non vi siano conferme pubbliche di modifiche, si sta valutando un ridimensionamento del target temporale, mantenendo comunque la corrispondenza su base annuale.

Emissioni e crescita infrastrutturale: il quadro

Il fenomeno non è inedito: la massiccia espansione dei data center ha determinato un aumento del 23,4% delle emissioni di Microsoft rispetto al 2020, principalmente a causa della costruzione di nuove infrastrutture (Scope 3).

I materiali impiegati, dall’acciaio al cemento fino ai chip, hanno inciso significativamente sull’impronta carbonica complessiva. L’azienda rileva che l’elettricità verde è più facile da reperire rispetto ai materiali a bassa emissione; tuttavia, la fornitura locale si rivela spesso insufficiente, rendendo necessari acquisti esterni e certificati per la compensazione.

Innovazioni e pressioni sul fronte energetico

Per affrontare questa sfida, Microsoft ha realizzato investimenti significativi in energie rinnovabili. Dal 2020, sono stati siglati contratti per decine di gigawatt, inclusi un progetto da 50 MW per la tecnologia a fusione e il riavvio di una centrale nucleare pulita in Pennsylvania.

L’obiettivo del 100% di copertura annuale dei consumi elettrici è stato raggiunto entro il 2025. Emergono, tuttavia, segnali di tensione sulla strategia energetica: tre nuovi progetti alimentati a gas metano, destinati a sostenere i data center AI, potrebbero far aumentare le emissioni fino al +160%, con un impatto stimato di circa 25 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente entro il 2028. Questi piani, che comprendono accordi per quasi 5 GW di capacità aggiuntiva, mettono in discussione il principio di neutralità di carbonio dell’azienda.

Un modello in trasformazione: la sfida della sostenibilità

Questa dinamica evidenzia come la strategia energetica e quella informatica — in particolare nel contesto dell’AI — siano oggi intimamente interconnesse.

Il concetto di hourly matching, sebbene all’avanguardia, fatica a tenere il passo con la rapida costruzione dei data center. Anche le iniziative volte a rispondere all’opposizione pubblica, come la “Community-First AI Infrastructure” che promette di coprire i costi energetici e idrici, non risolvono le tensioni di fondo sulla sostenibilità. La sfida non è solo tecnica, ma incarna una tensione strategica fra il bisogno di infrastrutture di calcolo ultra-affidabili e un’identità aziendale fortemente orientata alla decarbonizzazione. Questo equilibrio, difficile da raggiungere, richiederà un dialogo costante con le reti energetiche, innovazione di filiera (acciaio, cemento, semiconduttori) e, potenzialmente, una revisione delle ambizioni di rinnovabilità nel breve termine.

In questo contesto di transizione digitale, Microsoft si trova a un bivio decisivo: allineare le promesse climatiche con una crescita sostenibile dell’AI richiederà nuovi modelli operativi e un ripensamento del ritmo dell’espansione infrastrutturale.